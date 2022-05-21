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Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в эту субботу, 21 мая, состоится шоу-спектакль "Легенда о Ромео и Джульетте" по знаменитому произведению Шекспира. Артисты Театра национального испанского танца "Flamenco Live" расскажут легендарную историю любви на языке музыки, пения и страстного испанского танца фламенко.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 22 мая, в театре дают оперу Александра Бородина "Князь Игорь" в трех действиях с участием заслуженного артиста России Павла Черных.

Начало в 18 часов.

24 мая в Малахитовом зале состоится творческая встреча с ведущей солисткой оперы, лауреатом международного конкурса Ириной Рыбиной. В рамках мероприятия прозвучат концертные номера – арии из опер, романсы, песни, а для зрителей, которые смогут задать вопросы, приоткроется волшебный мир Оперы. Концертмейстер – заслуженная артистка КР Юлия Бабич. Режиссер и ведущая – Жипара Ибраимова.

Началов в 14 часов.

25 мая в Малахитовом зале состоится Вечер хоровой музыки. В программе вечера хоровые произведения зарубежных и кыргызских композиторов, сочинения Орфа, Верди, Власова, Малдыбаева, Фере, Каччини, Давлесова, Молдобасанова, Кынатова. Концертмейстер – Нуржан Токтобекова. Главный хормейстер – народный артист Кыргызской Республики Карагул Тиленчиев.

Начало в 18 часов.

26 мая в Малахитовом зале пройдет концерт солистов оперы. В программе вечера мировая оперная классика. Концертмейстер – Нуржан Токтобекова. Режиссер концерта - Жипара Ибраимова.

Начало в 18 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 21 мая, и в воскресенье, 22 мая, приглашает публику на спектакль-притчу "Дуйно-Ирмем" ("Мир-мгновенье") по произведению Александра Зинчука.

Начало в 15 часов.

27, 28 и 29 мая к Международному дню защиты детей в БГДТ пройдут показы спектакля "Любопытный слоненок" на русском языке по сказке Редьярда Киплинга.

Начало в 15 часов.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 26 мая можно будет посмотреть психологическую драму "Бейтааныш".

Начало в 18 часов 30 минут.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 27 мая на Большой сцене покажут трагифарс "Гроза" в двух действиях, созданный по мотивам пьесы Александра Островского.

Начало в 19 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в субботу, 21 мая, по многочисленным просьбам, вновь покажут премьерный спектакль "Атадан калган туяк". Представление создано по расскажу Чингиза Айтматова "Солдатенок". Спектакль идет на кыргызском языке.

Начало в 10 часов.

В воскресенье, 22 мая, малышей и их родителей приглашают на спектакль "Егорка-фантазер" на русском языке. А затем уже на кыргызском языке мальчишки и девчонки смогут посмотреть спектакль "Чыпалак бала".

Начало представлений в 11 и 12 часов.

На Старой площади Бишкека 26 и 27 мая пройдут концерты классической музыки президентского камерного оркестра "Манас" под управлением народного артиста Кыргызской Республики, дирижера и художественного руководителя коллектива Эрниса Асаналиева.

Вход на концерт свободный.

Начало в 19 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжается выставка "Эпический портал". Свои фотопроизведения на суд публики представили Шайло Джекшенбаев и Жамбы Жусубалиева. Посетители музея могут также оценить живопись Эмиля Токталиева.

Выставка будет работать до 29 мая.

Приходите в музей с 11 до 18 часов 30 минут в любой день недели кроме понедельника.

В Выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова открылась международная фотовыставка "Фотопленка - Моменты жизни". В экспозиции: Алексей Осипов (Кыргызстан) с серией фотографий "Другая", Хон Гичон (Южная Корея) с пейзажными снимками Кыргызстана, Сергей Новоселов (Кыргызстан) с уличными портретами и городскими пейзажами, Татту Айдарова (Кыргызстан) с жизненными зарисовками из стран Юго-Восточной Азии, Фари Тархан (Турция) с серией уличных репортажей.

Выставка будет работать до 5 июня.

Приходите в "Дубовый парк" с 12 до 18 часов в любой день недели кроме понедельника (выходной).

В кинотеатре "Ала-Тоо" с 21 по 27 мая проходит фестиваль европейского кино. Вниманию бишкекчан организаторы представляют фильмы – номинанты Берлинского и Каннского кинофестиваля:

21 мая – "Мой брат супергерой" (2021 года). Начало в 18 часов 30 минут.

22 мая – "Легкая жизнь" (2019 года). Начало в 16 часов 40 минут. "Безнадежное дело Хаммаршельда". Начало в 18 часов 30 минут.

23 мая – "Акаса, мой дом" (2020 года). Начало в 16 часов 40 минут. "Мадам Парфюмер" (2019 года). Начало в 18 часов 30 минут.

24 мая – "Луццу" (2021 года). Начало в 18 часов 30 минут.

25 мая – "Слуги" (2020 года). Начало в 18 часов 30 минут.

26 мая – "Даже мыши попадают в рай" (2021 года). Начало в 16 часов 40 минут. "Плохие стихи" (2018 года). Начало в 18 часов 30 минут.

27 мая – "Товарищ ребенок" (2018 года). Начало в 16 часов 40 минут. "Олег" (2019 года). Начало в 18 часов 30 минут.


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URL: https://www.vb.kg/418237
Теги:
выставка, концерт, театр, Театр оперы и балета, кинотеатр, фильм, спектакль
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