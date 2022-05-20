Американец сорвал джекпот в лотерею и узнал об этом спустя две недели

Житель американского города Батл-Крик, штат Мичиган, разбогател, сорвав джекпот в лотерею, и несколько недель не знал об этом. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Сообщается, что мужчина регулярно играет в лотерею и покупает билеты за один доллар. В ходе очередного розыгрыша все выпавшие числа совпали с теми, которые он вписал. Выигрыш составил 3,4 миллиона долларов.

"Я регулярно играю в лотерею и всегда покупаю к розыгрышу один билет, - рассказал американец. - Обычно продавец в магазине переспрашивает меня, беру ли я всего один билет. На это я отвечаю, что для победы достаточно одного. Я складываю билеты в стопку, а затем моя жена сканирует их через приложение и проверяет, есть ли выигрыш. Когда она просканировала этот билет, она сказала, что мы выиграли, но я был уверен, что она пошутила. Когда она расплакалась, я понял, что это вовсе не шутка", - рассказал он.

Мужчина предпочел пожертвовать частью выигрыша и получить его в виде единовременной выплаты, которая составила 2,3 миллиона долларов. Он отметил, что для начала положит деньги в банк и попытается осознать произошедшее.