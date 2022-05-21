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В ДТП в районе таможенного поста "Чечме" погибли 9 человек, 5 в больнице

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- Айжан Мамбеталиева
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По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, сегодня, 21 мая 2022 года в Баткенской области в районе таможенного поста "Чечме" в селе Чечме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 16 человек. Из них скончались на месте семь, по дороге в ЦОВП Айдаркен двое пострадавших. Двое пострадавших после оказания первой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

Пять пострадавших (двое дети) с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение Айдаркен ЦОВП. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

На месте ДТП работали 2 бригады скорой медицинской помощи ЦОВП Айдаркен.


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URL: https://www.vb.kg/418303
Теги:
Баткенская область, ДТП, Кыргызстан
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