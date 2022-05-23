В РФ установлены и задержаны лица, которые были объявлены в розыск в КР

Пресс-служба МВД сообщает, что при активном содействии представительства МВД КР в РФ установлены и задержаны лица, которые объявлены в розыск у себя на родине и скрывались от правоохранительных органов за пределами республики.

Мероприятия по установлению местонахождения, задержания лиц, скрывающихся от следствия и суда, разыскиваемых по обвинению в

совершении различных преступлений и правонарушений, проведены правоохранительными органами России во взаимодействии с коллегами из

Представительства МВД КР в РФ в рамках сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

На территории Москвы и других городов России установлено местонахождение 24 граждан, которые разыскивались правоохранительными органами Кыргызстана за хулиганство, грабеж, кражи, мошенничество, злоупотребление должностным положением, побег из мест отбывания наказания, дезертирство, совершение ДТП, неуплату кредита, неуплату алиментов.

Так, в результате принятых мер задержан гражданин Б.Р. 1989 года рождения, уроженец Чуйской области, который разыскивался управлением

внутренних дел Ленинского района Бишкека в рамках уголовного дела, возбужденного в 2018 году по ст.166 ч.4. п.2 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР. Инициатор розыска уведомлен.

При активном содействии представительства МВД КР задержан объявленный в межгосударственный розыск гражданин М.А. 1977 года рождения, уроженец Ошской области. Он разыскивался управлением внутренних дел Оша с 2021 года в рамках досудебного производства по статье ст.266 ч.1 (Хулиганство) УК КР (редакции 2017 года).

Задержана гражданка Э.А. 1975 года рождения, уроженка Иссык-Кульской области, которая разыскивалась управлением внутренних дел Первомайского района Бишкека. Она объявлена в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 (Хулиганство) УК КР. В течение продолжительного времени скрывалась за границей. Инициатор розыска уведомлен.

Задержан гражданин О.Ч. 1990 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, который разыскивался отделом внутренних дел Сузакского района в рамках возбужденного в 2009 году уголовного дела по ст.167 ч.2 (грабеж) УК КР (редакции 1997 года). Инициатор розыска уведомлен.

Задержан гражданин одной из соседних республик И. Д. 1982 года рождения, разыскиваемый отделом внутренних дел Сокулукского района Чуйской области по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.90 (Назначение испытательного срока при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания) "несоблюдение обязанностей, возложенных в течение испытательного срока" УК КР (редакции 2017 года), мера пресечения – "арест". Разыскиваемый задержан и водворен в СИЗО г. Москвы, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции.

Задержан гражданин Т.К. 1991 года рождения, уроженец Ошской области, разыскиваемый отделом внутренних дел Узгенского района Ошской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (Нарушение правил дорожного движения и автомототранспортных средств) УК КР (редакции 2017 года). В 2021 году он был объявлен в межгосударственный розыск.

Задержан гражданин М.А. 1969 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскивался Джалал-Абадским городским отделом внутренних дел по уголовному делу, возбужденному в 2010 году по признакам состава преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.234 (Хулиганство, совершенное сопряженное с применением оружия) УК КР (редакции 1997 года). Инициатор розыска уведомлен.

Задержан гражданин М.Д. 1989 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскиваемый отделом внутренних дел Сузакского района

Джалал-Абадской области. Он был объявлен в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в 2007 году по ст.359 ч.3

(Самовольное оставление части или места службы) УК КР (редакции 1997 года). Инициатор розыска уведомлен.

Установлено местонахождение гражданина С.К. 1973 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскиваемого управлением внутренних дел Октябрьского района Бишкека с 2016 года в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.166 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР (редакции 1997 года).

Установлено местонахождение гражданина С.Ж. 1979 года рождения, уроженца Иссык-Кульской области, разыскиваемого отделом внутренних дел города Каракол Иссык-Кульской области по уголовному делу, возбужденному в 2014 году по ст.304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР (редакции 1997 года). Инициатор розыска уведомлен.

Задержан гражданин Т. уулу А. 1996 года рождения, уроженец Ошской области, разыскиваемый отделом внутренних дел Кара-Суйского района

Ошской области в рамках возбужденного уголовного дела по статье 200 ч.2, ч.3 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище, в особо крупном размере) УК КР (редакции 2017года). Был объявлен в межгосударственный розыск. Инициатор розыска уведомлен.

Задержан находящийся с 2009 года в межгосударственном розыске гражданин П.И. 1983 года рождения, уроженец г. Бишкек, который разыскивался управлением внутренних дел Октябрьского района Бишкека по уголовному делу, возбужденному по ст.166 ч.3 п.2 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР (редакции 1997 года). Инициатор розыска уведомлен.

Установлено место пребывания гражданки Ч.Г. 1967 года рождения, уроженки Чуйской области, которая разыскивалась с 2012 года управлением

внутренних дел Ленинского района города Бишкек за неуплату задолженности по кредитам. Инициатор розыска уведомлен.

В ходе проведения данных мероприятий осуществлялось информационное взаимодействие представительства МВД КР в РФ с оперативными сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел Кыргызстана - инициаторами объявления розыска.

Кроме того, добрая половина установленных лиц оказались злостными неплательщиками алиментов, которые продолжительное время отказывались содержать своих детей. Некоторые из них почти на протяжении более 7 лет упорно не хотели вспоминать о существовании несовершеннолетних детей.

Отцам-бегунам, в отношении которых заведено розыскное дело, напомнили об алиментных обязательствах. Инициаторы розыска уведомлены,

Представительством МВД со всех находившихся в розыске лиц взяты обязательства о погашении задолженностей по алиментам. Им всем

предоставили возможность вспомнить о несовершеннолетних детях.

Так, установлено местонахождение следующих лиц:

гражданин Кыргызской Республики К.Р. 1983 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался отделом внутренних дел Сокулукского района Чуйской области за неуплату алиментов. Инициатор розыска уведомлен, с разыскиваемого отобрано обязательство о погашении задолженности по алиментам. гражданин Кыргызской Республики Ж.Р. 1986 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскивался Джалал-Абадским городским отделом внутренних дел за неуплату алиментов. гражданин Кыргызской Республики А. уулу К. 1982 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался отделом внутренних дел Кара-Суйского района Ошской области за неуплату алиментов. гражданин Кыргызской Республики А.А. 1994 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскивался отделом внутренних дел Сузакского района Джалал-Абадской области как неплательщик алиментов. гражданин М.Д. 1981 года рождения, уроженец Чуйской области, разыскивался отделом внутренних дел города Токмок Чуйской области за неуплату алиментов. гражданин Дж.М. 1976 года рождения, уроженец Нарынской области, разыскивался отделом внутренних дел Кочкорского района Нарынской области за неуплату алиментов. гражданин А.Ш. 1970 года рождения, уроженца Ошской области, который разыскивался отделом внутренних дел Кара-Суйского района Ошской области за неуплату алиментов с 2020 года. гражданин К.А. 1976 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался управлением внутренних дел Оша за неуплату алиментов с 2015 года. гражданин Э.А. 1991 года рождения, разыскивался отделом внутренних дел Сузакского района как имеющий задолженности по уплате алиментов с 2021 года. гражданин А.К. 1985 года рождения, уроженец Жалал-Абадской области, разыскиваемый с 2020 года отделом внутренних дел Сузакского района Джалал-Абадской области за неуплату алиментов. гражданин Т.К. 1981 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался управлением внутренних дел города Ош как неплательщик алиментов с 2019 года.

Представительство МВД КР в РФ продолжает работу по выявлению лиц, находящихся в розыске, уклоняющихся от следствия и суда, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами республики.