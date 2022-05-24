Погода
$ 79.45 - 80.45
€ 84.00 - 85.00

Асель Чыныбаева взяла на контроль дело об избиении девочки из КР в Москве

122  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Факт избиения несовершеннолетней гражданки КР ее родственницей, распространенный в средствах массовой информации, находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка Асель Чынбаевой. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Отмечается, что 22 апреля сотрудники Посольства КР в РФ, представители МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации во взаимодействии с активистами кыргызской диаспоры осуществили выезд по месту проживания данной несовершеннолетней. По согласованию с родителями в настоящее время готовятся соответствующие документы для отправки несовершеннолетней в Кыргызстан.

По данному факту ведется работа с соответствующими государственными органами.

Напомним, ранее в социальных сетях кыргызстанского сегмента распространялось видео, на котором девочка рассказывала, что ее периодически избивает дальняя родственница.

На это видео внимание обратили кыргызстанцы, работающие в Москве. Согласно их информации, видео было снято в столице России: дальняя родственница привезла 11-летнюю девочку из села Допу Узгенского района в Москву для присмотра за детьми.

Позже диппредставительство КР в России подтвердило эту информацию, установив, что гражданка Кыргызстана Т.Э., 1994 года рождения, уроженка Ошской области, воспитывающая совместно с мужем двоих несовершеннолетних детей, била свою племянницу по материнской линии - несовершеннолетней гражданке КР Т.С., 2012 года рождения.

Родители девочки находятся в Кыргызстане. Со слов родственников, в октябре 2021 года родители отправили Т.С. к родственникам в Россию для оказания помощи по присмотру за малолетними детьми.

Совместно с сотрудниками представительства МВД КР организован медицинский осмотр (в том числе медицинское освидетельствование) девочки в одной из больниц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418380
Теги:
дети, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  