Асель Чыныбаева взяла на контроль дело об избиении девочки из КР в Москве

Факт избиения несовершеннолетней гражданки КР ее родственницей, распространенный в средствах массовой информации, находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка Асель Чынбаевой. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Отмечается, что 22 апреля сотрудники Посольства КР в РФ, представители МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации во взаимодействии с активистами кыргызской диаспоры осуществили выезд по месту проживания данной несовершеннолетней. По согласованию с родителями в настоящее время готовятся соответствующие документы для отправки несовершеннолетней в Кыргызстан.

По данному факту ведется работа с соответствующими государственными органами.

Напомним, ранее в социальных сетях кыргызстанского сегмента распространялось видео, на котором девочка рассказывала, что ее периодически избивает дальняя родственница.

На это видео внимание обратили кыргызстанцы, работающие в Москве. Согласно их информации, видео было снято в столице России: дальняя родственница привезла 11-летнюю девочку из села Допу Узгенского района в Москву для присмотра за детьми.

Позже диппредставительство КР в России подтвердило эту информацию, установив, что гражданка Кыргызстана Т.Э., 1994 года рождения, уроженка Ошской области, воспитывающая совместно с мужем двоих несовершеннолетних детей, била свою племянницу по материнской линии - несовершеннолетней гражданке КР Т.С., 2012 года рождения.

Родители девочки находятся в Кыргызстане. Со слов родственников, в октябре 2021 года родители отправили Т.С. к родственникам в Россию для оказания помощи по присмотру за малолетними детьми.

Совместно с сотрудниками представительства МВД КР организован медицинский осмотр (в том числе медицинское освидетельствование) девочки в одной из больниц.