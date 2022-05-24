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C 26 по 28 мая в Бишкеке пройдет IV Кинофорум женщин-режиссеров Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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C 26 по 28 мая в кыргызской столице пройдет IV Кинофорум женщин-режиссеров Кыргызстана. Событие состоится при поддержке правительства Швейцарии.

В нынешнем году для участия в форуме было подано 40 заявок. Отобрали 14 фильмов.

Ожидается, что на кинофорум в Бишкек приедут гости и участники из России, Казахстана и Узбекистана.

Организует кинофорум ОФ "Творческих женщин Азии". Он был учрежден в 2013 году Асель Жураевой и Айгерим Бирназаровой. Цель создания и деятельности фонда – поддержка творчества женщин Азии, защита прав творческих женщин, помощь в продвижении их идей, работ и проектов. ОФ сотрудничает с государственными и общественными организациями, организациями по защите прав женщин. На сегодняшний день фонд помог более чем 25 режиссерам снять свои фильмы.

Откроется кинофорум в кинотеатре "Манас". На открытии будет показан фильм Клары Юсупжановой "Здравствуй, джайлоо" ("Салам, джайлоо"), снятый в 1977 году. Лента повествует о трудной жизни чабанов на отдаленных пастбищах.

В первый день кинофорума, но уже в Доме кино имени Чингиза Айтматова будет работать дискуссионный клуб. Его тема – "Мир глазами женщин". Выступят творческие личности и деятели кинематографии: Толекан Исмаилова, Гульмира Керимова, Гульбара Толомушова и Дальмира Тилепбергенова.

На второй день кинофорума в кинотеатре "Манас" намечен показ 14 короткометражных игровых и документальных фильмов участников форума. После просмотра состоится их обсуждение.

В третий день кинофорума в Доме кино состоится совместный мастер-класс Галины и Анны Евтушенко на тему "Предметная среда как герой документального фильма: инструмент или полноценный персонаж?". Галина Евтушенко - сценарист и режиссер киностудии "РОЗА", лауреат и номинант престижных отечественных кинопремий "НИКА" и "Золотой Орел", профессор кафедры теле-, кино- и фотоискусств Московского государственного института культуры (МГИК), кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств.

Также в этот день пройдет мастер-класс Анны Евтушенко под названием "Перевод фильма: принципы, трудности, техника". Анна Евтушенко - сценарист, режиссер, переводчик, член Союза кинематографистов России и Международного совета музеев ИКОМ, член жюри международного кинофестиваля "Евразийский мост".

Торжественное закрытие кинофорума состоится в кинотеатре "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/418381
Теги:
кино, форум, Бишкек
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