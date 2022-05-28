Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня и завтра, 28 и 29 мая можно посмотреть спектакль-сказку на русском языке "Любопытный слоненок", созданный по произведению Редьярда Киплинга.
Начало в 15 часов.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 28 мая, приглашает на балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" в четырех действиях.
Начало в 18 часов.
В воскресенье, 29 мая, в театре дают оперу Джузеппе Верди "Риголетто" в четырех действиях с участием солиста Якутского государственного театра оперы и балета, народного артиста Якутии Александра Емельянова, Мины Парк (Южная Корея). За дирижерским пультом в этом вечер будет Но Тэ Чол (Южная Корея).
Начало в 18 часов.
31 мая в Малахитовом зале пройдет творческая встреча с солисткой оперы, заслуженной артисткой КР Бактыгуль Бокоевой.
Начало лекции-концерта в 14 часов.
Вечером 31 мая в театре пройдет благотворительный концерт, посвященный Международному Дню защиты детей. Инициатором мероприятия выступил частный детский дом "Мээрим булагы". В концерте примут участие солисты оперы и музыканты театра оперы и балета, народный детский ансамбль "Славяночка" (Каракол), воспитанники детского дома "Мээрим булагы". Все собранные денежные средства будут направлены на лечение ребенка с ДЦП и больного лейкемией.
Начало в 18 часов.
1 июня к Международному Дню защиты детей в Большом зале театра пройдет благотворительный показ оперы для детей Петра Вальгарда "Кошкин дом" в двух действиях.
Вход свободный.
Начало в 11 часов.
В Малахитовом зале 1 июня состоится концерт Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека "Вечер Петра Ильича Чайковского". В программе концерта Симфония №1, сюита из балета "Лебединое озеро". Выступит аспирант-стажер Кыргызской национальной консерватории Мээрим Истанбек кызы. Дирижер - Урмат Тентимишов.
Начало в 19 часов.
3 июня в театре состоится концерт "Молодая опера – молодой балет".
Начало в 18 часов.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 28 мая, приглашает зрителей на Большой сцене посмотреть криминальную трагикомедию "Восемь…", созданную по пьесе Робера Тома.
Начало в 18 часов.
В воскресенье, 29 мая, утром на Большой сцене малыши смогут увидеть сказку Григория Остера "Лесной переполох". А вечером здесь же покажут трагифарс "Звериные истории" по произведению Дона Нигро.
Начало в 11 и 18 часов.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 29 мая, приглашает всех на праздничное шоу, посвященное Международному Дню зашиты детей.
Начало в 11 часов.
Также в этот день будет показан спектакль "Кот в сапогах" на русском языке.
Начало в 11 часов 30 минут.
В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 28 мая, состоится сольный концерт Талгата Аракеева. В программе вечера произведения Шопена и Мусоргского.
Начало в 18 часов 30 минут.
В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 28 мая, можно посмотреть социальную драму "Тагдыр".
Начало в 18 часов 30 минут.