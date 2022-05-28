Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня и завтра, 28 и 29 мая можно посмотреть спектакль-сказку на русском языке "Любопытный слоненок", созданный по произведению Редьярда Киплинга.

Начало в 15 часов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 28 мая, приглашает на балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" в четырех действиях.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 29 мая, в театре дают оперу Джузеппе Верди "Риголетто" в четырех действиях с участием солиста Якутского государственного театра оперы и балета, народного артиста Якутии Александра Емельянова, Мины Парк (Южная Корея). За дирижерским пультом в этом вечер будет Но Тэ Чол (Южная Корея).

Начало в 18 часов.

31 мая в Малахитовом зале пройдет творческая встреча с солисткой оперы, заслуженной артисткой КР Бактыгуль Бокоевой.

Начало лекции-концерта в 14 часов.

Вечером 31 мая в театре пройдет благотворительный концерт, посвященный Международному Дню защиты детей. Инициатором мероприятия выступил частный детский дом "Мээрим булагы". В концерте примут участие солисты оперы и музыканты театра оперы и балета, народный детский ансамбль "Славяночка" (Каракол), воспитанники детского дома "Мээрим булагы". Все собранные денежные средства будут направлены на лечение ребенка с ДЦП и больного лейкемией.

Начало в 18 часов.

1 июня к Международному Дню защиты детей в Большом зале театра пройдет благотворительный показ оперы для детей Петра Вальгарда "Кошкин дом" в двух действиях.

Вход свободный.

Начало в 11 часов.

В Малахитовом зале 1 июня состоится концерт Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека "Вечер Петра Ильича Чайковского". В программе концерта Симфония №1, сюита из балета "Лебединое озеро". Выступит аспирант-стажер Кыргызской национальной консерватории Мээрим Истанбек кызы. Дирижер - Урмат Тентимишов.

Начало в 19 часов.

3 июня в театре состоится концерт "Молодая опера – молодой балет".

Начало в 18 часов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 28 мая, приглашает зрителей на Большой сцене посмотреть криминальную трагикомедию "Восемь…", созданную по пьесе Робера Тома.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 29 мая, утром на Большой сцене малыши смогут увидеть сказку Григория Остера "Лесной переполох". А вечером здесь же покажут трагифарс "Звериные истории" по произведению Дона Нигро.

Начало в 11 и 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 29 мая, приглашает всех на праздничное шоу, посвященное Международному Дню зашиты детей.

Начало в 11 часов.

Также в этот день будет показан спектакль "Кот в сапогах" на русском языке.

Начало в 11 часов 30 минут.

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 28 мая, состоится сольный концерт Талгата Аракеева. В программе вечера произведения Шопена и Мусоргского.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 28 мая, можно посмотреть социальную драму "Тагдыр".

Начало в 18 часов 30 минут.