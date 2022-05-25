На Иссык-Куле туристическо-экологическая милиция готовится к турсезону

В Иссык-кульской области с начала года сотрудниками туристическо-экологической милиции раскрыто 100 преступлений и правонарушений против экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Основная задача недавно созданной службы была направлена на пресечение незаконной вырубки лесных насаждений, браконьерства, несанкционированные поджоги мусора и биологических отходов и другие действия, противоречащие действующим нормам законодательства в сфере экологии.

Кроме этого, обеспечение безопасности иностранных туристов и отдыхающих во время туристического сезона, а также консультация по безопасному отдыху на территории области.

Сегодня, во взводе туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области несут службу 42 сотрудника милиции, которые обеспечены всеми необходимыми форменными обмундированиями и специальной техникой.

С начала года, подразделением было выявлено 100 преступлений и правонарушений против экологической безопасности и природной среды, а также порядка управления в сфере охраны растительного и животного мира. По выявленным фактам было возбуждено 64 уголовных дела, из них 16 уголовных дел направлено в суд. По другим фактам, материалы направлены в соответствующие государственные органы для принятие мер. Общий материальный ущерб по вышеуказанным фактам составил 2 миллиона 970 тысяч 522 сома.

Кроме этого, сотрудниками туристическо-экологической милиции было раскрыто 1 убийство, 6 краж чужого имущества, из незаконного оборота было изъято 11 единиц огнестрельного оружия.

В ходе проведенных рейдов из акватории озера Иссык-Куль было очищено 275 штук браконьерских рыболовных сетей, общей длиною 27500 метров. За незаконный улов рыбы были задержаны 25 браконьеров, у которых было изъято незаконно добытой рыбы общим количеством 608 штук. Выявлена 44 факта незаконной порубки деревьев и кустарников, где было изъято 1507 штук незаконно срубленных деревьев и кустарников. Установлен один факт отстрела двух бурых медведей, занесенных в Красную книгу КР.