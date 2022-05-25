Горсуд принял решение: с "Кумтора" не станут взыскивать 261 млрд сомов.

Судебная коллегия Бишкекского горсуда 24 мая отменила решение Октябрьского райсуда от 7 мая 2021 года о взыскании с ЗАО "Кумтор голд компани" 261,7 миллирада сомов в пользу государства. Об этом сообщили в горсуде.

Коллегия приняла новое решение, по которому исковое заявление активистов Айбека Сарыбаева, Наристе Калчаева, Абласа Жээнбекова и Кембелека Кутманова к ЗАО "Кумтор Голд Компани"о признании действий по складированию отходов на ледниках Давыдова, Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в КР незаконными и взыскании 261,7 млрд сомов в пользу государства оставлено без удовлетворения.

Ранее активисты заявляли, что в результате действий компании разрушено 183 миллиона кубометров льда.

Решение может быть обжаловано в порядке кассации в Верховный суд КР.