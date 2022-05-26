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Стихийная свалка площадью 40 соток выявлена в селе Корумды на Иссык-Куле

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- Анастасия Карелина
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Стихийную свалку мусора общей площадью почти 40 соток сотрудники туристско-экологической милиции УВД области выявили на территории села Корумды Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Данный факт установлен в ходе работ по выявлению мест неорганизованного складирования отходов, оценки степени их экологической опасности для окружающей природной среды и осуществления контроля за ликвидацией несанкционированных свалок.

По словам милиционеров, вид свалки шокирует. Здесь и строительный мусор, и старая мебель, а еще пластик, полиэтиленовые пакеты и прочие бытовые отходы. Местные жители бесконтрольно выбрасывают сюда мусор.

Сотрудниками милиции были составлены протоколы и переданы в органы местного самоуправления для принятия решения в соответствии с законодательством КР.

Туристско-экологическая милиция УВД Иссык-Кульской области напоминает, что несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, оказывающих негативное воздействие на атмосферу, водные источники, почву, растительный и животный мир.


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URL: https://www.vb.kg/418503
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, экология, свалка
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