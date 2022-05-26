Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком формате

Главы Кыргызстана и Казахстана сегодня, 26 мая, провели переговоры в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Жапаров и Токаев обсудили ряд актуальных вопросов кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества и перспективы их дальнейшего наращивания.

Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский казахский народ с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами, добавив, что считает своим личным долгом укреплять сотрудничество с Казахстаном.

Он с удовлетворением отметил, что всестороннее сотрудничество между двумя странами, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется.

Глава Кыргызстана выразил надежду на то, что сегодняшняя встреча станет хорошей возможностью для определения перспектив дальнейшего развития совместного взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул, что Кыргызстан – Богом данный сосед и ближайший союзник Казахстана, а кыргызский народ издревле является самым близким для казахского народа.

Президент Казахстана отметил, что в текущем году за 30 лет дружественные отношения между странами окрепли, установлен политический диалог, налажены межгосударственные и межпарламентские связи.