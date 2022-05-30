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В Сербии установят бюст Петра I и разместят портрет царя на почтовых марках

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- Анастасия Карелина
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В честь 350-летия российского императора Петра I в сербском городе Сремски-Карловцы будет установлен его бюст. Об этом пишет mk.ru.

Как рассказал мэр города Александар Стойкечич, Бюст Петра I установят в центре города. Открытие запланировано на вторую половину июня. Стойкечич заметил, что вклад Петра I "в развитие сербского образования, церкви и науки неизмерим".

Также сообщается о планах "Почты Сербии" разместить портреты Петра I на почтовой марке номиналом в 30 динаров. Там будет изображен портрет работы художника Бобана Савича. Марка номиналом 85 динаров получит портрет императора Петра Великого XVII века неизвестного автора, который хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Первая марка будет предназначена для внутреннего обращения, вторая - для международного. Марки будут выпущены уже 9 июня.


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URL: https://www.vb.kg/418614
Теги:
памятник, Россия, Сербия, в мире
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