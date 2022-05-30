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Мигранта из КР подозревают в том, что он шесть лет насиловал свою падчерицу

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- Канат Кожоев
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Уроженца Кыргызстана задержали во Фрунзенском районе Петербурга по подозрению в насилии над несовершеннолетней, пишет "Мегаполис".

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что вечером 27 мая в полицию обратился преподаватель строительного колледжа, которому стало известно об изнасиловании 16-летней девушки из КР.

Под подозрение попал отчим. Разбираться в семейных перипетиях пришлось сотрудникам УМВД двух районов, Кировского и Фрунзенского. Выяснилось, что мужчина, приехавший в Петербург на заработки, сперва снимал квартиру на проспекте Маршала Жукова, а позже, в 2016 году, переехал на Белградскую улицу и устроился работать в НИИ Скорой помощи.

Следователи пришли к предварительному выводу, что на протяжении шести лет мигрант неоднократно насиловал свою падчерицу.

Последнее изнасилование, как оказалось, происходило вечером 26 мая и сопровождалось побоями, причем руку на дочь поднял не только отчим, но и мать девушки. Лишь спустя полтора дня, утром 28 мая, пострадавшую отвезли в больницу. Врачи обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы на затылке и на животе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.


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URL: https://www.vb.kg/418625
Теги:
изнасилование, Россия, преступление, Кыргызстан, Уроженец КР
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