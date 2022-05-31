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На Иссык-Куле раскрыли кражу с золоторудного комбината Кумтор Голд Компани

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- Дарья Таирова
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Сотрудниками туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области по горячим следам раскрыта кража с золоторудного комбината ЗАО "Кумтор Голд Компани", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По их информации, 29 мая примерно 02.30 часов ночи сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области осуществляли патруль на участке "Сары-Мойнок", расположенном в сыртовой зоне Джети-Огузского района. В это время внимание милиционеров привлек автомашина "Ауди С4", передвигающаяся на данном участке. Автомашина была остановлена, и при проведении досмотра в багажнике и салоне машины было обнаружено 300 литров солярки, разлитой в канистры.

В связи с тем, что до этого милиционерам поступала информация о том, что некоторые работники ЗАО "Кумтор Голд Компани" крадут ГСМ с комбината и продают жителям близлежащих сел, то они решили проверить данную информацию. При опросе водителя и пассажира автомашины, жителей села Барскоон 23-летнего У.Ч. и 32-летнего Ш.С., они сообщили, что солярку купили у механика специальной техники по выравниванию дорог, работающий в ЗАО "Кумтор Голд Компани".

В ходе дальнейшей проведенной проверки сотрудниками милиции была установлена личность продавшего солярку. Им оказался сотрудник частной организации "Тарылга Сервис" 29-летний А.Н., житель села Барскоон. Оказалось, что данная организация на договорной основе работает с ЗАО "Кумтор Голд Компани". При проведении первоначального допроса подозреваемый полностью признал свою вину в продаже краденной с комбината солярки.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Джети-Огузского района и начато досудебное производство. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/418698
Теги:
Иссык-Кульская область, кража, Кумтор
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