Базар-вокзал, или Где тот мэр, который наведет порядок на столичных рынках

В Бишкеке все крупные рынки напоминают вокзалы. Но не все по факту ими являются. От Орто-Сайского рынка, например, не отходят маршрутки ни в Токмак, ни в Ивановку, ни тем более на Иссык-Куль. А от Аламединского рынка - отходят.

На этом базаре и в его окрестностях всегда час пик. Постоянная толчея, постоянное бибикание вкривь и вкось припаркованных автомобилей, а если только что прошёл дождь - всё усугубляется огромной глубокой лужей аккурат на подходе к остановке на Жибек Жолу (напротив торгового центра "Табылга").

Последний месяц ситуация осложняется ремонтом и реконструкцией автозаправки. Её территория огорожена, и бегут неуклюже пешеходы по лужам, выбегая на проезжую часть и рискуя оказаться под колёсами одного из многочисленных авто...

Если вам надо попасть с перекрёстка Жибек Жолу/Алматинская на упомянутую остановку, имейте в виду: сделать это не так-то просто. Вы будете сначала бежать по опасной дороге с сумасшедшим движением, потом около пятидесяти метров лавировать между маршрутными бусиками, отправляющимся в Кант или Токмак, которые припаркованы здесь в три-четыре ряда...

С другой стороны остановки, в направлении микрорайона "Аламедин-1", - тоже незаконная стихийная парковка большого количества машин. Время от времени на "крякающих" автомобилях подъезжают сотрудники милиции, кого-то штрафуют, кого-то просто прогоняют. Но в целом ситуацию это не спасает.

Где тот долгожданный градоначальник или депутат, который наведёт наконец мало-мальский порядок на столичных рынках?!