КПП "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" закроют на три дня

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по инициативе китайской стороны, в связи с празднованием праздника "Дуань-у" (фестиваль драконьих лодок) в Китайской Народной Республике, пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы будут временно закрыты с 3 по 5 июня включительно.

Пропуск транспортных средств и грузов возобновится 6 июня 2022 года

Напоминаем, что пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.