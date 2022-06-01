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КПП "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" закроют на три дня

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по инициативе китайской стороны, в связи с празднованием праздника "Дуань-у" (фестиваль драконьих лодок) в Китайской Народной Республике, пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы будут временно закрыты с 3 по 5 июня включительно.

Пропуск транспортных средств и грузов возобновится 6 июня 2022 года

Напоминаем, что пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/418768
Теги:
бизнес, торговля, Китай, Кыргызстан, Погранслужба
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