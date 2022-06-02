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За четыре месяца "Кумтор" выплатил в бюджет КР более 11 миллиардов сомов

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- Асия Канаева
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С января по апрель 2022 года в государственный бюджет совокупно поступило 11 миллиардов 389,9 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Из этой суммы 3 миллиарда 604,3 миллиона сомов составил налог на валовой доход, тогда как годом ранее за аналогичный период сумма достигла только 1 миллиарда 928,1 миллиона сомов. Таким образом рост составил 186 процентов.

Еще 7 миллиардов 785,9 миллиона сомов в январе-апреле текущего года составила сумма, направленная на развитие минерально-сырьевой базы Кыргызстана. При этом по итогам всего 2021 года "Кумтор" уплатил 8 миллиардов 30,3 миллиона сомов налога на валовой доход.

Ежегодный налог на развитие минерально-сырьевой базы Кыргызстана должен составлять 4 процента от выручки. В 2021 году впервые в истории работы рудника новое руководство "Кумтора" направило с полученной выручки сверх плановых бюджетных налогов 32,9 миллиона долларов, или примерно 2 миллиарда сомов на выплату этого дополнительного налога.

для справки:

Минерально-сырьевая база - ресурсы минерального сырья, выявленные в недрах земли в результате геологоразведочных работ.

За предыдущие десятилетия трудом геологоразведчиков в Кыргызстане выявлены, в различной степени изучены и разрабатываются многие месторождения золота, олова, вольфрама, сурьмы, ртути, редкоземельных элементов, различных видов нерудного сырья, подземных пресных и термально-минеральных вод.

Разведанные запасы минерального сырья обеспечили работу горнодобывающих и перерабатывающих предприятий золотодобычи, угольной промышленности, цветной металлургии, редкоземельного производства, стройиндустрии.

В число безусловных приоритетов государственной политики входят создание высокотехнологичных предприятий, помимо "Кумтора", добывающих и перерабатывающих природное сырье, а также формирование лучшего промышленного сектора.

Средства "Кумтора" в размере 4 процентов от выручки с конца прошлого года поступают в бюджет для обеспечения работы горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в новых экономических условиях, а также разведки новых месторождений, комплекса мероприятий по технико-технологическому и кадровому обеспечению геологоразведочных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/418800
Теги:
Кумтор, налоги в Кыргызстане
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