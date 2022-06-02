С 26 июня по 5 июля на Иссык-Куле пройдет форум "Дети Содружества"

С 26 июня по 5 июля на побережье озера Иссык-Куль пройдет VII Международный молодежный форум "Дети Содружества". Об этом сообщает пресс-служба cекретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Организаторами форума являются Межпарламентская ассамблея СНГ и Жогорку Кенеш.

В этом году международный форум пройдет под девизом "Общая история – одна судьба". Участники события станут школьники и их наставники из разных стран Содружества. На форуме будут обсуждаться такие темы, как выявление и сохранение евразийских и национальных ценностей, приумножение культурно-образовательного потенциала СНГ, улучшение взаимопонимания между представителями различных культур, духовно-нравственное воспитание как необходимый компонент образования в странах Содружества, роль общественных объединений в формировании социально-активной жизненной позиции молодежи и другие.

Форум торжественно откроется 27 июня. С 28 июня по 3 июля участники события по очереди представят презентации своих стран.

Школьников ждут также спортивные игры, походы, диспуты, творческие мастерские, квесты, музыкальные флэшмобы.

Справка "ВБ"

Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша, которая была поддержана Межпарламентской Ассамблей СНГ.

Первый форум состоялся в 2013 году в Чолпон-Ате. В 2021 году форум проходил в Санкт-Петербурге.

Цель проекта - создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.

Всего за время существования форума в нем приняли участие более 600 школьников из девяти государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.