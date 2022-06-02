Хирурги успешно пересадили печень, которая была вне тела донора 3 дня

Трансплантологи впервые успешно пересадили печень, которая была вне тела донора три дня. Об этом сообщает EurekAlert.

Швейцарские ученые создали и испытали новый перфузионный аппарат для долгого жизнеобеспечения донорской печени. Орган пробыл в нем три дня и был успешно пересажен пожилому пациенту при том, что печень обычно не хранят дольше 12 часов. Врачи наблюдали за реципиентом год - признаков отторжения не было.

Сообщается, что донором стала 29-летняя женщина, диагнозы которой сделали ее печень непригодной для традиционной трансплантации. Орган пришлось бы обследовать дольше, чем он может прожить вне тела.

Орган был помещен в перфузионный аппарат - там пролечен антибиотиками и на четвертый день пересажен 62-летнему мужчине.