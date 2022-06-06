В Кыргызстане мужчину осудили на 9 лет за ограбление. Он отобрал 500 сомов

Говоря о несправедливости нашей судебной системы, принято приводить в пример хрестоматийный случай (который то ли был на самом деле, то ли пересказывается просто для красного словца). Тот, дескать, кто ворует вагонами, - как правило, не попадается, а если и попадается, то откупается и отделывается легким испугом. Зато некий человек, укравший курицу, получил якобы чуть ли не двадцать лет лишения свободы.

Был ли столь сурово осужден некий курокрад – достоверно неизвестно. Зато 26 мая Бишкекский городской суд вынес вполне конкретный приговор в отношении вполне конкретного человека. За то, что отобрал у незнакомой женщины 500 сомов, гражданин приговорен к девяти годам исправительной колонии.

Это – приговор не самостоятельный, горсуд всего лишь утвердил решение первой судебной инстанции.

Может ли быть такое? Не погорячились ли судьи, назначив осужденному, кажется, несоразмерное с его виной наказание? Нет, не погорячились. На сей раз все абсолютно законно и справедливо.

Алишер С., со средним образованием, неженатый, неработающий, неоднократно судимый, последний свой срок получил в марте 2017 года. За незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров в особо крупном размере Свердловским районным судом он приговорен к 16 годам исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Освободился, как у нас часто бывает, гораздо раньше. То есть не совсем освободился, а был переведен в колонию-поселение (что, по сути, равноценно освобождению).

20 октября прошлого года в обеденное время Алишер приметил во дворе одной многоэтажки женщину. Вошел за ней в подъезд, а затем и в лифт. Достал нож и потребовал деньги. Женщина, по ее словам, отдала все, что было в кошельке, - 500 сомов…

На суде обвиняемый не только не раскаялся, но просил назначить ему минимальное наказание. Сумма-то, дескать, смехотворная. А кроме того, дескать, потерпевшая сама отдала ему деньги, откликнувшись на его просьбу. Ножа, по словам подсудимого, у него не было, и вилки, которую он показывал следователю, тоже не было, и ничем он женщине в лифте не угрожал. Просто вежливо попросил поделиться деньгами…

Допрошенная в судебном заседании апелляционной инстанции потерпевшая рассказала: в тот день она ходила в магазин за продуктами. Заметила незнакомого мужчину, который очень подозрительно за ней наблюдал. Идя домой, она даже оглянулась – но незнакомца не увидела и успокоилась.

Зашла в лифт. Откуда ни возьмись – тот самый незнакомец. Теперь он был в медицинской маске. Заскочил за ней следом. Она спросила, какой этаж ему нужен. Ответил – шестой. Пока женщина отвлеклась на телефон, незнакомец вдруг достал нож: "Тихо, не кричи, давай деньги!"

Женщина, испугавшись, вытащила из кошелька 500 сомов. Нападавший потребовал еще, но это – все, что у не было. А незнакомый злоумышленник одну за другой нажимал кнопки лифта, и они вдвоем катались вверх-вниз, пока он решал, чем бы еще поживиться. Осмотрел телефон своей пленницы. Телефон его не устроил: слишком дешевый. Спросил про серьги в ее ушах. Женщина ответила, что это - бижутерия.

- С кем ты живешь? – возмущался уголовник. – Почему у тебя нет денег?..

Наконец лифт остановился на первом этаже. Дверь открылась, и только здесь, увидев людей, женщина стала кричать, что он маньяк, что у него нож…

Действия подсудимого суд квалифицировал как разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с оружием или предметами, используемыми в качестве оружия

Приговор (с учетом неотбытого срока за прошлое преступление) – девять лет лишения свободы.