Жусупбек Коргонбай уулу: Я призывал не забывать и хорошие дела Ташиева

Депутат ЖК Жусупбек Коргонбай Уулу на своей странице в соцсети ответил всем своим недоброжелателям.

"Эй народ, я не такой! На том заседании я говорил о том, что нужно говорить и о хороших делах Ташиева, а не только критиковать его. Разве тот переполох в парламенте не является элементом демократии. Такое точно не получится в Туркменистане или Северной Корее. Подхалимы и пахтакоры – это люди другой категории. Я же всего лишь призывал отметить полезные и хорошие дела Ташиева. У каждого человека есть свои плюсы", - написал депутат.

Напомним, ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу призвал коллег не забывать и про хорошие дела главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

"Хотел бы обратиться к некоторым министрам и их заместителям. Не равняйтесь на Камчыбека Кыдыршаевича. Он человек, которого признает народ. Тут, в парламенте, треть депутатов выросла за счет него и идут по его стопам. Пытаясь подражать, не сломайте себе ногу. Говорите о беспилотниках, военной технике, вопросах безопасности. А то только критикуете", - сказал депутат.