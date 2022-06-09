Одержит ли Шевченко победу в седьмой раз подряд? Смотрите в приложении O!TV

Ночью 12 июня в 8 утра по бишкекскому времени начнутся турниры по смешанным единоборствам UFC 275.

В со-главном событии пройдет сражение в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко из Кыргызстана и бразильянкой Тайлой Сантос. Бой состоится за титул чемпиона мира по версии UFC Women.

Шевченко уже шесть раз успешно защитила свой чемпионский титул. И вот жертва номер семь – Тайла Сантос. Букмекеры единогласно за нашу Пулю, однако быстрой победы Валентины ждать не стоит. Другой вопрос, в каком раунде всё завершится. Сопернице 28 лет, на её счету 19 побед и всего одно поражение.

Второй титульный поединок пройдёт между Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка.

Начало трансляции: 08:00 утра по Бишкеку.

Где: на телеканале Setanta Sports 1 в приложении O!TV.

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