Камчыбек Ташиев: Мы не будем щадить тех, кто ворует деньги у государства

Заместитель председателя Кабинета министров КР, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление задержанного по обвинению в вымогательстве Мелиса Аспекова о том, что на нем нет никакой вины.

По словам главы ГКНБ, Аспеков пытается возложить всю ответственность на своего друга.

"Давайте я проясню ситуацию. Мелис Аспеков еще в 2020 году на президентских выборах якобы от имени Садыра Жапарова открыл избирательный штаб Чуйской области и начал собирать деньги с бизнесменов. В действительности же ему никто таких полномочий не давал.

В тот период наши сотрудники дали полную информацию о его незаконной деятельности. Президент его не один раз, а три раза предупреждал, чтобы он прекратил заниматься этими незаконными делами. "Не позорь меня", - говорил он ему. Но он не только не прекратил, а даже пошел к главе "Кыргыз темир жолу" и стал у него от имени Садыра Жапарова вымогать деньги.

Получив эту информацию, мы сразу задержали 7-8 человек, среди которых и был Мелис Аспеков и его друг.

Уже во время допроса Мелис Аспеков начал сваливать всю вину на своего друга Улана Жураева. Жураев же на очной ставке прямо заявил, что деньги взял Аспеков. Поэтому мы его выпустили из-под ареста. Мелису Аспекову же предложили вернуть государственные деньги и взамен пообещали ему снисхождения при вынесении приговора. Пусть для начала вернет государственные деньги и тогда он выйдет на свободу. Здесь нет никакой политики. Нет разницы кто вернет эти деньги: либо Улан Жураев, либо сам Мелис Аспеков.

Кроме этого, он также обманным путем получил деньги у многих бизнесменов, которые не стали писать на него заявления только из-за жалости к нему.

Хочу отметить, что и у Дашкова также имеются более 10 миллионов долларов, которые он украл на железной дороге, то есть у государства. Он сейчас находится под следствием. Он также имеет возможность вернуть эти деньги и спастись от наказания. Мы никого не хотим напрасно держать в тюрьме

Теперь все проворовавшиеся чиновники в случае, если вернут в сотни раз больше денег государству, то смогут избежать наказания. Многие люди возвращают украденные деньги в государственную казну и выходят из тюрем. Вы все это прекрасно видите. Если же коррупционер не возвращает украденные деньги, то безусловно будет сидеть в тюрьме. Мы больше не будем щадить тех, кто ворует деньги у государства", - заявил Камчыбек Ташиев.