ГНС за 5 месяцев списала 13,5 млрд сомов пени и санкций по налогам

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за 5 месяцев списала 3 тысячам 267 субъектам, погасившим задолженность по налогам и страховым взносам, 13 млрд 542,3 млн сомов пени и санкций. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным пресс-службы, в бюджет уплачены 6 млрд 279,5 млн сомов основной суммы задолженности.

"В частности, 2 тысячи 186 налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности, списаны пени и санкции на сумму 13 млрд 505,8 млн сомов. Субъекты уплатили 6 млрд 144,6 млн сомов основной суммы налоговой задолженности.

Также 1 тысяче 81 субъекту, погасившему основную сумму задолженности по страховым взносам, списаны пени и штрафы на сумму 36,5 млн сомов. В бюджет уплачены 134,9 млн сомов основной суммы задолженности по страховым взносам.

Отметим, что налогоплательщики имеют возможность списать начисленные пени, санкции и штрафы при уплате основной суммы задолженности по налогам и страховым взносам.

Такое послабление предоставляет Закон Кыргызской Республики "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам".

Согласно Закону, на 100 процентов будут списаны пени, санкции и штрафы тем плательщикам, кто до 1 июля 2022 года погасит основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам и на 50% тем, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2022 года. Реструктуризации подлежит задолженность, образовавшаяся до 1 июля 2020 года.

Для списания задолженности по налогам и страховым взносам необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации".