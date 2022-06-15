В США оправдали действия пилотов, с самолета которых падали люди в Кабуле

Американские военные назвали верными действия пилотов самолета, с борта которого падали люди в Кабуле, соощает Daily Mail.

ВВС США пришли к выводу, что члены воздушной экипажа действовали надлежащим образом и не были виноваты в трагических смертях людей во время хаотичной эвакуации из Афганистана в прошлом году.

В заявлении в понедельник пресс-секретарь американских ВВС Энн Стефанек заявила, что расследование показало, что пилоты военно-транспортного самолета C-17 сделали правильный выбор, продолжив вылет из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, несмотря на то, что на взлетно-посадочной полосе были люди.

Напомним, тогда из-за действий пилотов во время эвакуации из Афганистана погибло несколько человек.