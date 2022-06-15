Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

В США оправдали действия пилотов, с самолета которых падали люди в Кабуле

427  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американские военные назвали верными действия пилотов самолета, с борта которого падали люди в Кабуле, соощает Daily Mail.

ВВС США пришли к выводу, что члены воздушной экипажа действовали надлежащим образом и не были виноваты в трагических смертях людей во время хаотичной эвакуации из Афганистана в прошлом году.

В заявлении в понедельник пресс-секретарь американских ВВС Энн Стефанек заявила, что расследование показало, что пилоты военно-транспортного самолета C-17 сделали правильный выбор, продолжив вылет из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, несмотря на то, что на взлетно-посадочной полосе были люди.

Напомним, тогда из-за действий пилотов во время эвакуации из Афганистана погибло несколько человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419313
Теги:
Афганистан, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  