C 19 по 23 июня в Бишкеке пройдет X Форум Молодого кино стран СНГ "Умут"

С 19 по 23 июня в Бишкеке состоится Десятый Форум молодого кино стран СНГ "Умут". В нынешнем году это крупное международное кинособытие посвящено 80-летию режиссера, народного артиста Кыргызской Республики Геннадия Базарова и теме экологии.

Организует форум в кыргызской столице Департамент кинематографии при поддержке Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, а также Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Данное культурное событие проводится в целях поддержки талантливой молодежи, продвижения фильмов на международные кинофестивали, открытия новых режиссерских имен, содействия профессиональному росту молодых кинематографистов. В программе Форума принимают участие кинематографисты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Индии, Китая и Таджикистана.

По словам киноведа, члена Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, программного директора Форума Гульбары Толомушовой, на юбилейном смотре будет два конкурса: национальный и международный. Судить представленные в них картины предстоит двум командам жюри. Национальный конкурс будут оценивать представители киноиндустрий стран СНГ. Это российский киновед, критик, куратор международных кинофестивалей Алексей Артамонов, продюсер из Казахстана Дина Жумабек, известный российский звукорежиссер-супервайзер и педагог Евгений Горяинов (работал на фильме "Песнь древа"). А вот судить ленты международного конкурса будут кинематографисты Кыргызстана: Геннадий Базаров, Жанна Шегай и Бекзат Пирматов.

"В этом году "Умут" посвящается 80-летию Геннадия Базарова. И мы не случайно покажем зрителям его курсовую студенческую работу - фильм "Молитва". Посмотрев ее когда-то, Чингиз Айтматов решил доверить молодому режиссеру снять свою дипломную работу по "Материнскому полю". В рамках форума также будут показан документальный фильм Тыная Ибрагимова "Прикосновение к личности", посвященный творчеству Геннадия Садыровича", - рассказала vb.kg Гульбара Толомушова.

Юбилейный бишкекский форум представляет участникам, простым зрителям и жюри очень богатую программу. Кроме непосредственно кинопоказов фильмов, участвующих в конкурсных программах, и их обсуждения пройдут мастер-классы, спецпоказы, тематические дискуссии, состоится круглый стол и презентация нового проекта.

Торжественная церемония открытия форума 20 июня пройдет в Большом зале кинотеатра "Ала-Тоо". Здесь гости увидят ленты "Прикосновение к личности" и "Молитва". Затем уже в стенах столичного Дома кино имени Чингиза Айтматова будут демонстрироваться фильмы международного конкурса. Их разбили на два блока. Сначала публика увидит три фильма из Узбекистана - "На Шелковом пути" Шерзода Назарова, "Монтаж" Дильшодбека Усмонова и "Объектив" Саидалохона Масудхонова, а также "Где Ваш дом?" Эльвина Аширова из Азербайджана и "Товарищ Полицейский" Асель Аушакимовой из Казахстана.

Во второй блок вошли "Спать хочется" Темирлана Сагимбаева и "Минус пять" Рустема Дастанулы из Казахстана, "Сальвадор Дали" Элдияра Мадакима, представляющего Кыргызстан, "Филемон и Бавкида" Инны Гусевой из России и "Собирай себя по кусочкам" Фарзоны Давлатмуродовой из Таджикистана.

21 июня в Доме кино продолжится показ фильмов-участников международного конкурса. В третий блок вошли "Две пули" Глеба Прохорова из России, "Максат"("Цель") Марселя Шагалиева из российского Башкортостана, "Круговорот" Гаруша Казаряна (Армения/Узбекистан), "Мой друг Куба, и его волшебные превращения" Лутфуллы Абдушукур из КНР и "Au79" Рафаэля Оганнисяна из Армении.

Затем в Доме кино стартует первый блок фильмов-участников национального конкурса. Зрители увидят "Новенькую" Арууке Мырзакуловой, "Краски меланхолии" Караша Жанышова, "В первый раз" Мээрим Догдурбековой, "Кыял" Санжара Абдыжапарова и "Дорогу" Толомуша Жаныбекова.

Во второй блок вошли: "Сосед" Даниила Кажаева, "Маска" Акжола Абдиназара уулу, "Система" Айгерим Жунусовой, "Бегущий в тишине" Талгара Замирбекова, "Базар" Томирис Орозоевой и "Мухаммед" Сыймыка Саматова.

22 июня в Доме кино покажут третий блок фильмов-участников национального конкурса. В нем: "Аламан" Ильгиза Шер-Нияз и Сооронбека Тургунмамата Уулу, "Портрет без багета 2" Темирлана Болотбекова, "В поисках себя" Алиман Токтогуловой, "Егерь" Мирлана Абдуллаева, "Доплыть" Нурсултана Шермамбетова.

Как рассказала Гульбара Толомушова, участников и гостей форума ждут два интересных мастер-класса. Встречу под названием "Питчтинги кинопроектов" проведем продюсер Алтынай Койчуманова (Кыргызстан). А известный российский киновед, постоянный автор и редактор журнала "Искусство кино",Евгений Майзель даст мастер-класс на тему "Что такое кино-авангард: история, теория, практика".

Кроме того киноманов ждет представление проекта "Экспедиция" от режиссера, председателя Союза кинематографистов Кыргызстана Айбека Дайырбекова, специальный показ фильма "Последняя поэма" Шувра Чакраборти (Индия), спецпоказ игрового фильма "Схема". Фильм представят режиссер Фархат Шарипов и продюсер Дина Жумабек (Казахстан). Состоится Круглый стол на тему "Защита авторских прав в кино".