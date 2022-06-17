ОсОО "Мега-Коал" незаконно уничтожил грунт на горном склоне в Кара-Суу

В Министерство природных ресурсов, экологии и технического от имени жителей сел Кара-Кур и Кожо-Келен Папанского айыл окмоту Кара-Суйского района обратился гражданин М.К. Исманов с заявлением на то, что ОсОО "Мега-Коал" незаконно уничтожил грунт на горном склоне на пастбище Загара Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на основании заявления государственные инспекторы министерства произвели выезд на место, в ходе которого установлено нижеследующее.

ОсОО "Мега-Коал" незаконно проложило дорогу около 1 км 900 м в длину и от 4 м до 5 м в ширину к угольному карьеру на пастбище Загара Кара-Суйского района Ошской области. При раскопках дороги на вышеуказанном участке уничтожены плодородные слои почвы.

При этом важно отметить, что на данном участке ранее была действующая дорога, которая использовалась для перевозки, однако они проложили дополнительную дорогу.

В результате представители министерства направили предписания в кратчайшие сроки восстановить разрушенный участок пастбища в исходное состояние.

Собранные материалы были переданы в Кара-Суйскую районную прокуратуру для принятия мер в рамках действующего законодательства КР.