Бакыт Торобаев проверил ход подготовки к ОЗП и строительства участков дорог

Зампредседателя кабинета министров Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Нарынскую и Иссык-Кульскую области ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду и строительством дорог. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, на месторождении Кара-Кече, расположенного в Джумгальском районе, Бакыт Торобаев встретился с руководителями ЗАО "Шарбон" и ГП "Кыргызкомур", которые озвучили проблемные вопросы.

По итогам встречи, Торобаев дал ряд поручений государственным органам по решению поднимаемых угольными компаниями вопросов.

Вместе с этим, зампредседателя рекомендовал руководителям угледобывающих предприятий выполнять свои обязательства по поставкам угля на ТЭЦ города Бишкек и населению, отметив необходимость в ближайшее время начать поставки угля, при этом строго соблюдать нормы промышленной и экологической безопасности.

Далее Бакыт Торобаев на топливной базе в городе Балыкчы встретился с частными перевозчиками. Замглавы кабмина выслушал их проблемы, отметил важную роль перевозчиков угля в успешном прохождении предстоящего ОЗП и дал государственным органам и ГП "Кыргызкомур" поручения по решению поднимаемых перевозчиками вопросов.

Кроме этого, Бакыт Торобаев посетил участок строительства железной дороги Балыкчы-Кочкор. Генеральный директор ГП "НК" Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев информировал о ходе строительства железной дороги. Построен 1 км железной дороги, сейчас строятся нижние пути. Отметим, что ГП "НК "Кыргыз темир жолу" проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги "Балыкчы-Кочкор" протяженностью 63 км.