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Бизнес с оборотом в 8 млн сомов навсегда освободят от выплаты налогов

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- Канат Кожоев
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Министерства и бизнес-сообщество работают над текстом законопроекта о бессрочном освобождении от уплаты налогов для бизнеса с ежегодным оборотом менее 8 миллионов сомов. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции КР.

Ведомство напоминает, что законопроект был разработан еще в январе 2022 года в соответствии с Указом президента "О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового и таможенного климата". Кроме того, норма освобождения от налогов для субъектов малого предпринимательства содержится в Налоговом кодексе.

От налогов освобождаются предприниматели, которые исполняют требование об использовании ККМ.


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URL: https://www.vb.kg/419837
Теги:
налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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