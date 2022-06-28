Бизнес с оборотом в 8 млн сомов навсегда освободят от выплаты налогов

Министерства и бизнес-сообщество работают над текстом законопроекта о бессрочном освобождении от уплаты налогов для бизнеса с ежегодным оборотом менее 8 миллионов сомов. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции КР.

Ведомство напоминает, что законопроект был разработан еще в январе 2022 года в соответствии с Указом президента "О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового и таможенного климата". Кроме того, норма освобождения от налогов для субъектов малого предпринимательства содержится в Налоговом кодексе.

От налогов освобождаются предприниматели, которые исполняют требование об использовании ККМ.