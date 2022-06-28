Глава кабмина назвал железную дорогу КНР-РУз-КР проектом особого приоритета

Проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан – это уникальный проект, требующий особого приоритета. Об этом в ходе рабочего совещания сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В ходе совещания министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев представил информацию по вопросам строительства железнодорожной магистрали. Он обозначил предварительный маршрут строительства дороги, которая может пролегать по маршруту Торугарт – Макмал - Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре текущего года.

"Проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан – это уникальный проект, реализации которого мы придаем особый приоритет. Профильным государственным органам необходимо в положенные сроки провести необходимые подготовительные работы", - подчеркнул глава кабмина Акылбек Жапаров.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы строительства других инфраструктурных проектов.

Железнодорожная магистраль Китай - Кыргызстан Узбекистан - проектируемая железнодорожная магистраль, призванная соединить железные дороги трех стран и далее страны Персидского залива, Турецкую Республику с европейской сетью железных дорог.