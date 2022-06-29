В Москве дворник из КР нашел в мусорке больше 100 тысяч рублей

Дворник школы в московском районе Южное Медведково нашел в мусорном контейнере 1 тысячу долларов и 80 тысяч рублей, после чего обратился в полицию. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Уроженец Кыргызстана, работающий дворником в школе в Южном Медведкове, ходил по району и искал в мусорных баках металл. Из контейнера на Заповедной улице он достал тряпичный пакет с дождевиком и носками, в одном из которых были 10 купюр по 100 долларов, 15 купюр по 5 тысяч рублей, 5 купюр по тысяче рублей и еще 50 рублей", - сказал собеседник агентства.

Мужчина забрал деньги, чтобы самостоятельно найти их хозяина. После неудачных попыток он обратился в полицию. Начата проверка.