Садыр Жапаров выступил на последнем заседании первой сессии VII созыва ЖК

Сегодня, 30 июня, Садыр Жапаров выступил на заседании, завершающем первую сессию VII созыва Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызской Республики.

vb.kg приводит текст выступления главы государства.

"Уважаемые депутаты!

Уважаемые народные избранники!

Завершается первая сессия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики седьмого созыва. Вы собираетесь выехать в регионы для проведения встреч с избирателями, подробно разъяснять проводимую государством работу и суть принимаемых вами законов, а также решать волнующие население вопросы на местах или на уровне исполнительной власти.

Как законодательный орган и как высший представительный орган, осуществляющий контрольные функции в рамках своих полномочий, вы в ходе первой сессии сделали много хорошего: приняли законы, которые будут способствовать улучшению жизни людей и развитию нашей страны, ратифицировали и претворили в жизнь международные соглашения.

Вы, как избранные представители народа, передавали вопросы, поднимаемые избирателями в разных уголках страны, на рассмотрение исполнительной власти и требовали их решения в рамках закона. Таким образом, ваша работа с другими ветвями власти носит конструктивный характер.

Как вам известно, мы работаем на основе новой Конституции, принятой на референдуме для достижения целей нашего народа. На основании новой Конституции были проведены выборы президента, по итогам которых я тоже дал присягу, а вы избраны в Жогорку Кенеш по пропорционально-мажоритарно-смешанной системе. И я, и депутаты Жогорку Кенеша поклялись, что будем служить народу ради благополучия наших граждан.

В основе того, что я хочу сказать, лежит необходимость обеспечения политической и экономической стабильности для развития нашей страны и улучшения социального положения народа.

С избранием Жогорку Кенеша 7-го созыва в рамках закона были сформированы остальные ветви власти и стабилизирована политическая ситуация в стране. Затем, будь то исполнительная власть или парламент, вы обсуждали и, соблюдая все процедуры в рамках закона, поддерживали законопроекты, инициированные для улучшения жизни людей и развития экономики. В результате рассмотрено много важных вопросов наряду с приоритетными законами, которые приняты и уже реализовываются.

Уважаемые депутаты!

Благодаря слаженной работе с вами начат строгий контроль за сбором налогов и таможенных пошлин. Для подтверждения своих слов приведу цифры за два года.

Например, если за первое полугодие 2021 года (январь-июнь) налоговой службой взыскано 47 миллиардов сомов, за первое полугодие 2022 года (январь-июнь) собрано 68,8 миллиарда сомов. В январе-июне 2021 года таможенные поступления составили 20,1 миллиарда сомов, тогда как за те же шесть месяцев 2022 года общая сумма таможенных доходов составила 31,2 миллиарда сомов. Вы можете сами увидеть разницу.

В этом году на обеспечение энергетической безопасности, которая является самой важной в нашей стране, выделено 12,5 миллиарда сомов. Для сравнения, в 2021 году на энергобезопасность было выделено всего 3,4 миллиарда сомов.

В этом году мы выделяем 13 миллиардов сомов на строительство школ, медицинских учреждений и других новых социальных объектов. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Сейчас, уважаемые депутаты, дорогие соотечественники, я не буду останавливаться на остальных цифрах. В ближайшее время я в качестве главы исполнительной власти буду председательствовать на заседании кабинета министров.

Там мы заслушаем и оценим полугодовые отчеты всех министерств. В результате придем к соответствующим выводам.

Пользуясь случаем, хочу поздравить членов кабинета министров с сегодняшним приведением к присяге. У великого кыргызского народа, знающего цену и хранящего традиции, церемония приведения к присяге не является рядовым событием.

Будьте верны своей присяге, как славные сыны Кыргызстана. Храните ценности кыргызского народа, храните свою клятву, работайте для народа и будьте примером для подрастающего поколения.

Присоединяйтесь к работе и темпу кабинета министров во главе с Акылбеком Жапаровым и начните наращивать активность исполнительной власти. Верю, что у вас достаточно опыта. При этом хочу предупредить, что требования к курируемым вами направлениям будут еще строже. Потому что сегодня у тех, кто только пришел, нет ни времени, ни возможности на постепенную адаптацию и вливание в работу. Таковы реалии сегодняшнего времени.

Уважаемые депутаты, мы работали с вами не только над сбором налогов и увеличением поступлений от таможенных пошлин, но и над решением вопроса, связанного с рудником "Кумтор", созданием дополнительного источника дохода бюджета страны.

На этой основе нам удалось повысить заработную плату работников трех самых важных профессий в обществе: наших учителей, врачей и работников культуры.

Как я уже говорил ранее, хочу подчеркнуть, что у нас есть хорошее намерение и конкретные планы по повышению зарплаты работникам других отраслей, даст Бог, сделаем это с 1 августа текущего года. Даст Бог, с 1 августа поднимем зарплаты работникам всех сфер, как учителям.

Мы работаем над строительством одного из крупнейших объектов - ГЭС "Камбар-Ата-1". Мы с хорошим намерением сделали первый шаг для того, чтобы запустить в следующем году железную дорогу "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Если эти крупные проекты будут реализованы, они станут таким же крупным источником дохода, как и "Кумтор". Вот тогда мы понемногу будем решать социально-экономические проблемы, которые постоянно поднимают и ваши избиратели в том числе.

Мы всегда говорим, что Кыргызстан - это демократия. Не случайно в статье 1 нашей Конституции сказано, что Кыргызстан - это демократическая страна, потому что в менталитете и в крови нашего народа есть элементы демократии. В нашей стране каждый гражданин имеет право свободно мыслить и открыто выражать свое мнение.

Однако у нас есть политики, которые, прикрываясь свободой и принципами демократии, пытаются набрать политические очки, подвергая разного рода необоснованной критике эти источники дохода. В демократии, конечно, должны быть конкурентные взгляды.

Я хочу отметить: тот факт, что поднятые сторонниками депутатов вопросы обсуждаются не на улицах, а в парламенте с участием экспертов и так делаются выводы, является признаком того, что наша страна движется в правильном направлении.

В настоящее время мир стремительно развивается, а нам вместо политических дрязг и политических интриг необходимо, не отставая, двигаться в направлении всеобщего развития. В Кыргызстане первоочередной задачей является наведение порядка экономики и ее дальнейшее улучшение. Это требование и надежда народа.

Уважаемые депутаты, вы знаете, что у нас есть большая проблема: пик выплат по внешнему долгу страны и нахождение источников финансирования! Судьба предписала, что эта большая проблема выпала на мой срок. По предыдущим данным, в этом году по внешнему долгу нам необходимо выплатить сумму в 23 миллиарда сомов, в следующем - около 25 миллиардов сомов. В течение следующих 10 лет нам придется погасить долги, которые мы набрали за 30 лет. Если мы не заплатим, как известно, независимость страны будет под угрозой.

Но, находясь у власти, мы должны дать обещание нашему народу и проявить решимость в решении таких серьезных проблем, как внешний долг. Конечно, я надеюсь, что такие серьезные вопросы мы решим с вашей поддержкой.

В то же время хочу напомнить политикам, пытавшимся заработать политические очки и увеличить свой электорат, что буквально недавно - в 2020 году на повестке дня остро стоял вопрос выплаты внешнего долга, а не повышения зарплат, строительства дорог, школ и других объектов, планировании и начале реализации крупных проектов.

В этой ситуации мы, будучи избранниками народа, должны не только выполнять возложенные на себя обязанности и исполнять требования простых людей, но и продолжать двигаться вперед, несмотря ни на какие препятствия. Главное, чтобы наша работа во благо народа была честной и четкой. Потому что требования наших избирателей о продвижении Кыргызстана, имеющего большой потенциал для развития - самые правильные.

Поэтому, уважаемые депутаты, хочу подчеркнуть, что каждое действие ветвей власти, в том числе исполнительной и законодательной, должно быть скоординировано и направлено на улучшение жизни народа и развитие страны!

Самое главное, чтобы работа, действия и идеи исполнительной, законодательной и других ветвей власти были едины и правильны в своих усилиях по развитию нашей маленькой, но имеющей большой потенциал, страны. Совместными и дружными усилиями мы обеспечим политическую стабильность и ускорим темпы развития Кыргызстана.

Уважаемые депутаты, в соответствии с Регламентом Жогорку Кенеша, пусть ваша работа с избирателями на местах будет эффективной. Пусть ваше представительство, несущее на себе бремя народного доверия, будет спокойным.

Желаю успехов в работе!

Спасибо за Ваше внимание!", - сказал глава государства.