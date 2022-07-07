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В КР льготный список энергоэффективных технологий предлагают дополнить

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- Светлана Лаптева
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"Зеленый Альянс Кыргызстана" предложил обсудить перечень энерго- и ресурсоэффективных технологий, в отношении которых нужно ввести льготное налогооблажение.

В Министерстве экономики и коммерции КР 5 июля 2022 года состоялась консультационная встреча с представителями компаний поставщиков и производителей "зеленых" технологий.

В ней приняли участие первый заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов, советник программы GIZ "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане" Асель Албанова, председатель "Зеленого Альянса Кыргызстана" Нурзат Абдырасулова, представители экспертного сообщества и сами поставщики.

Эксперты "Зеленого Альянса Кыргызстана" при поддержке кыргызско-германо-швейцарской программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане" сформировали перечень ресурсоэффективных технологий, ТН ВЭД кодов и оборудования для рассмотрения кабинетом министров для дальнейшего размещения в обновленный Налоговый кодекс КР.

Во встрече приняли участие более 30 местных компаний, занимающихся экспортом энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования.

"Зеленая тематика очень актуальна в политической повестке Кыргызской Республики. Нам нужно мыслить масштабнее, системно. Хочу отметить, "зеленые" технологии важны как в самом производстве, сфере услуг, в сфере технологий, капитала, так и направлены на снижение энергопотребления и вредных выбросов в атмосферу. Министерство экономики совместно с госорганами, экспертным сообществом готово работать в этом направлении.

В Налоговом кодексе уже предусмотрено освобождение от уплаты НДС на импорт транспорта, работающего на электрическом двигателе, а также товаров и оборудования для строительства энергетических установок на основе использования ВИЭ", - отметил Чоро Сейитов.

По его словам, в ведомстве хотят сделать упор на импорт энергоэффективного оборудования, без участия технологических вещей и современного оборудования в Кыргызстане не будет прорыва, нужно объединяться и создавать большие предприятия.

В существующий список входят такие технологии и энергетические установки, как фотоэлектрическая станция, коллекторы для ГВС, биогазовые установки, теплицы, очистные сооружения, системы вентиляции, тепловые насосы, оборудование для энергосберегающего освещения, ветровые электростанции, малые гидроэлектростанции.

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Руководитель проекта "Зеленая экономика для устойчивое развитие частного сектора КР" Шамир Ханал:

"Открытость государственных органов, Министерства экономики и коммерции - это очень важное условие для реализации обязательств Кыргызской Республики в рамках Парижского соглашения. Такие диалоги с частным сектором очень важны, потому что они позволяют открыть новые возможности и положительно повлиять на укрепление экономики в Кыргызстане. Обсуждение этих "зеленых" технологий и списка очень важно для будущего развития страны", - подчеркнул Шамир Ханал, руководитель проекта "Зеленая экономика для устойчивое развитие частного сектора КР".

По итогам встречи представители частного сектора предложили включить в список льготного налогообложения некоторые запчасти и комплектующие, которые используются в производстве "зеленых" технологий.

В Министерстве экономики и коммерции в свою очередь заявили, что в этот процесс должны быть вовлечены и другие отраслевые органы: Министерство энергетики КР, Министерство сельского хозяйства КР, Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ КР.

Напомним, что от налога на прибыль (10%) сроком на 5 лет с момента ввода в эксплуатацию производителей электрической и тепловой энергии, газа и возобновляемого топлива в газообразном состоянии, жидкого биологического топлива, а также владельцев энергетических установок на основе использования ВИЭ.

Также в Кыргызстане разработаны законодательные рамки КР по энергосбережению: Закон КР "Об энергосбережении" № 88 от 7 июля 1998 года, который направлен на повышение энергоэффективности при производстве, передаче и распределении энергии. Закон включает ряд важных положений по созданию эффективной институциональной и нормативной базы для повышения энергоэффективности.

В Налоговом Кодексе КР включена статья 409. Льготы по налогу:

2. От уплаты налога на имущество в размере 50 процентов освобождаются здания, помещения и сооружения, отвечающие требованиям энерго- и ресурсоэффективности, определяемым кабинетом министров Кыргызской Республики.

*"Зеленые" технологии - технологии, производственные процессы и цепочки поставок которых являются экологически безвредными либо менее вредными по сравнению с традиционными способами производства. Это инновации, в основе которых лежат принципы устойчивого развития, повторное использование или экономия природных ресурсов.

*ОЮЛ "Зеленый Альянс.KG" – инициатива по объединению сил общества Кыргызстана для реализации принципов "зеленой" экономики и устойчивого развития в стране. Альянс является единой и с каждым днем растущей сетью из самых влиятельных организаций-лидеров в бизнесе, гражданском обществе и политике, работающих по самым различным направлениям в области охраны окружающей среды, зеленого экономического роста и устойчивого развития. На сегодняшний день количество членов альянса достигает более 60 организаций и индивидуальных членов.


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URL: https://www.vb.kg/420210
Теги:
Кыргызстан, зеленая экономика
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