В какие страны и города можно улететь этим летом из аэропорта "Иссык-Куль"

Из международного аэропорта "Иссык-Куль" летом 2022 года можно улететь в Казахстан и Россию. Об этом сообщает ОАО "МАМ".

Пассажиры могут отправиться в Казахстан. Рейсы по маршруту Алматы -Тамчы - Алматы осуществляет авиакомпания SCAT по понедельникам и пятницам. С 15 июля планируется добавить еще 3 рейса - по вторникам, средам и четвергам.

Можно также улететь в Россию.

Рейс по маршруту Москва - Тамчы - Москва осуществляет авиакомпания "Аэрофлот" по субботам и четвергам. С 10 июля добавятся еще 2 рейса по воскресеньям и вторникам.

Рейс по маршруту Москва - Тамчы - Москва осуществляет также ежедневно авиакомпания "Уральские авиалинии".

По маршруту Новосибирск - Тамчы - Новосибирск летают самолеты авиакомпании "Сибирь" по воскресеньям.

Из аэропорта "Иссык-Куль" осуществляются также внутренние рейсы. Авиакомпания "Тез Джет" летает по маршруту Ош - Тамчы - Ош по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.