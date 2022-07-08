В КР около 8 тысяч сотрудников МВД обеспечат порядок во время Курман айта

В Кыргызстане около 8 тысяч милиционеров обеспечат правопорядок и безопасность в день празднования Курман айта. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, в преддверии празднования Курман айта подразделениями органов внутренних дел проводятся усиленные рейдовые мероприятия оперативно-профилактического характера в целях недопущения преступлений и правонарушений в общественных местах. Особое внимание также уделено обеспечению безопасности дорожного движения.

"В соответствии с распоряжением МВД Кыргызской Республики "Об обеспечении общественного порядка и безопасности граждан" в территориальных подразделениях проведен гарнизонный развод для проверки готовности сотрудников милиции к несению службы и исполнению своих обязанностей по охране общественного порядка и безопасности граждан. В общественных местах будут усилены меры безопасности.

Личный состав проинструктирован о мерах осуществления постоянного контроля за оперативной обстановкой и немедленное реагирование на ее изменение, о вежливом и тактичном обращении с гражданами, соблюдении служебной дисциплины и законности".