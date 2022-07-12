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На автомойке ТРЦ "Дордой Плаза" дипломату повредили машину и не извинились

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На автомойке в торговом центре "Дордой Плаза" в автомобиле дипломата одной из европейских стран сломали зеркало переднего вида и даже не извинились за ущерб. Об этом редакции vb.kg рассказал он сам.

"Я когда пришел за автомобилем, то они даже не сказали про поломку. Заметил только, когда сел за руль. Разумеется, я сразу вышел и спросил на счет поломки. Ничего вразумительного в итоге мне не объяснили. Ну я скандалить не стал, и жаловаться тоже не буду. Ладно не возместили ущерб, но они могли бы хотя бы извиниться. Как-то это все не нормально. Очень неприятный осадок остался", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/420360
Теги:
Дордой, Кыргызстан, автомобили, посол
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