В "Ак-Кеме" занижали цены на номера. Ущерб казне составил 7 млн сомов

ГКНБ в ходе анализа деятельности государственных предприятий, находящихся на балансе Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ), получены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в неэффективном использовании государственного имущества в ущерб интересам государства должностными лицами Государственного предприятия "Дирекция по управлению объектами" при ФУГИ (ГП "Дирекция") и Филиала Гостиничного комплекса "Ак-Кеме" при ГП "Дирекция" ("ГК "Ак-Кеме"), в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

В рамках досудебного производства согласно акта аудита деятельности ГК "Ак-Кеме" установлено, что вследствие незаконных действий со стороны руководства, выраженные в утверждении заведомо заниженного прейскуранта цен на номерной фонд для иностранных студентов за период с декабря 2021 года по апрель 2022 года государственному бюджету нанесен материальный ущерб в размере более 7 миллионов сомов.

В ходе следствия задержан и водворен в СИЗО ГКНБ бывший начальник "ГК "Ак-Кеме" "Т.Б.".

В настоящее время в рамках досудебного производства назначен дополнительный аудит деятельности "ГК "Ак-Кеме" и продолжаются необходимые мероприятия по определению круга причастных к данному преступлению лиц.