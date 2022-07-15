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Более 3000 граждан с начала года отправились в Южную Корею и Великобританию

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Более 3000 граждан с начала года отправились в Южную Корею и Великобританию. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время пресс-конференции где были подведены итоги 6 месяцев работы министерства с начала 2022 года.

По его словам, в настоящее время в Кыргызстане работают 117 агентств по трудоустройству граждан за рубежом. С начала года на работу в Южную Корею и Великобритания отправились более 3000 кыргызстанцев.

"Если в 2021 году в Корее было 750 квот, то с начала 2022 года увеличили до 1800. В настоящее время ведётся работа по трудоустройству кыргызстанцев в Японии и Финляндии совместно с Центром по трудоустройству граждан за рубежом", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/420509
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, Минтруда
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