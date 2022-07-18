4374 жителя двух сел Ошской области получили доступ к чистой питьевой воде

В селах Кенеш и Пор Кара-Кульджинского района Ошской области состоялось открытие системы водоснабжения. Об этом сообщает АРИС.

По его данным, система водоснабжения была построена в рамках проекта "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии", финансируемый Всемирным банком и реализуемый АРИС при поддержке кабинета министров.

Система водоснабжения в селе Кенеш была построена около 30 лет назад. Существующий водозабор и водовод были в нерабочем состоянии, водопроводная сеть была подвержена многочисленными физическими повреждениями и водопроводные колодцы были залиты водой. В селе Пор система водоснабжения полностью отсутствовала. Жители села были вынуждены потреблять воду из родников.

После включения сел в проект, технические решения согласно проектно-сметной документации были совместно рассмотрены и одобрены представителями айыл окмоту, депутатами местного кенеша и членами сообщества. В 2020 году были начаты тендерные процедуры по отбору строительной компании.

В рамках проекта, на объектах были выполнены следующие работы на сумму 45,84 миллион сомов:

• строительство скважины, водовода, насосной станции, поставка двух насосов, строительство распределительных сетей и двух резервуаров в селе Пор;

• строительство скважины, двух насосов, двух резервуаров и строительство распределительных сетей в селе Кенеш;

В результате строительства систем водоснабжения, 4374 жителя двух сел получили доступ к чистой питьевой воде.