"Кто поверит, что брат президента будет мараться в этой афере"

История с коррупционной схемой в таможенной структуре, благодаря которой группа мошенников с участием сотрудников силовых ведомств "кинула" Дубайскую компанию почти на 300 тысяч долларов, стала обрастать неожиданными подробностями.

Напомним, ранее адвокат Алия Турумбекова рассказала vb.kg, что к ней обратились представители Дубайской компании, которых обманул некто Аюп Юсупов. Он купил у компании сигареты и "кинул" их с использованием коррупционной схемы. Проще говоря, товар поступил в таможенную зону нашей страны, и чтобы получить его Юсупов должен был получить сертификат от Дубайской компании, но каким-то чудом товар без всякой таможенной очистки был вывезен в неизвестном направлении.

На этот раз к адвокату за помощью обратился известный спортсмен, чемпион мира по бирманскому боксу Уланбек Эрмек уулу, который в интервью редакции vb.kg попросил президента КР Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева защитить его от произвола со стороны группы лиц, в число которых входят как сотрудники таможенной службы, так и правоохранительных органов. Уже с первых его слов стало понятно, что он стал жертвой злостных мошенников.

По его словам, некоторое время назад он познакомился в городе с неким Айбеком Аилчиевым, который втерся к нему в доверие и который через какое-то время предложил нашему герою временно возглавить его фирму, пообещав вместе заработать на какой-то сделке с недвижимостью. Улан согласился, ни о чем не подозревая, и фирму зарегистрировали на его имя. Для какой цели это нужно было Айбеку Аилчиеву последний не объяснил, но странное дело, если вбить его имя и фамилию в поисковик в интернете, то выходят публикации СМИ про мошенничество со стороны некоего Айбека Аилчиева. Впрочем, возможно речь идет о человеке с аналогичным именем и фамилией.

Дальше Улану позвонил вышеназванный Аюп Юсупов, который, по данным Дубайской компании, и является автором этой, если это можно назвать, "сделки". Он заставил Улана пройти все инстанции и собрать нужные подписи, чтобы вытащить товар из таможенной зоны. Самое же интересное, что спортсмен вначале отказался иметь с ним дело и его тут же задерживают сотрудники ГУУР МВД КР по подозрению в мошенничестве. Тут же в кабинете следователя, по словам Улана, Юсупов поставил ему условие: либо он вытаскивает товар, либо его закатывают по полной за якобы соучастие в мошенничестве.

После Улана везут в аэропорт "Манас", где ему всучили кипу бумаг для сбора подписей у сотрудников местной таможни.

"Нас встретили двое мужчин, некие Кыял и, по-моему, Салихар на БМВ Х-5. Они вся время торопили Юсупова Аюпа и постоянно говорили, что босс Сабыр-ава недоволен их медлительностью", - рассказал Улан.

В этой связи адвокат Алия Турумбекова добавила, что мошенники скорее всего использовали имя брата президента, чтобы пустить пыль в глаза Улану. .

"Когда я стала расследовать это дело, то мне неоднократно говорили, что за всем этим делом стоит родственник президента. Но неужели кто-то поверит, что родня главы государства захочет мараться в этой грязной истории за 260 тысяч долларов, из которых если отнять доли таможенников и сотрудников милиции остается ничтожная сумма. Поэтому я еще раз прошу президента и главу ГКНБ взять это дело под личный контроль, так как в нем могут быть замешаны высокопоставленные лица таможенной службы. Кроме этого, мошенники порочат семью президента", - отметила юрист.

После таможни "Манас" сигареты были вывезены на МТО "Кыргыз мебель" Северо-Восточной таможни, откуда, по словам Улана, были вывезены и распроданы покупателям. После этого, Аюпов отпустил его со словами, что "более претензий к нему нет".

Дальше Улану хотелось забыть всю эту историю, как страшный сон, в которую он оказался невольно втянут в силу своей неопытности, но не тут-то было. Через месяц его вызывает следователь ГСУ МВД КР, в кабинете которого сидел и известный уже нам Аюп Юсупов. Последний, по его словам, в коридоре прямо ему сказал, что нужно дать следователю 4 тысячи долларов, иначе будут проблемы.

"Тогда оказавшись под давлением я на все согласился, так как мне хотелось выйти из этого здания. Потом я всю ночь не спал и думал, что мне делать. На утро я пошел в ГКНБ и написал заявление о вымогательстве. После этого следователь Шадманов и Аюп Юсупов были задержаны с поличным на взятке. Потом меня пытались задержать оперативники ГСУ, но я вновь обратился в ГКНБ и мне выдали охрану. Пользуясь случаем я прошу президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева защитить меня от произвола этой группы лиц, имеющих вес и влияние в правоохранительных органах", - сказал он.