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C 22 июля на Иссык-Куль можно будет доехать в модернизированном люкс вагоне

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- Анастасия Карелина
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С 22 июля в пассажирский поезд внутриреспубликанского сообщения Бишкек-2-Балыкчы включается модернизированный люкс вагон. Об этом сообщила пресс-служба Кыргыз Темир Жолу.

В вагоне установлены новые элементы ходовых частей и автотормозов, имеются панорамные окна, широкоформатные телевизоры, аудио стереосистема, точки зарядки телефонов и ноутбуков, кулер с охлажденной водой, холодильник, а также кондиционер. Всего в новом люкс вагоне 51 посадочное место.

Независимо от станции посадки и высадки пассажира по маршруту данного поезда:

  1. Дети в возрасте до 5 лет из расчета на одного взрослого, без занятия отдельного места, едут бесплатно.
  2. Билеты для детей от 5 до 10 лет стоят 250 сомов
  3. Для остальных с 10 лет стоимость билета - 500 сомов
  4. Ручная кладь до 36 килограммов провозится бесплатно.

Рейсы Бишкек-2-Балыкчы с люкс вагоном будут осуществляться с 22 июля по 31 августа текущего года.

Рейсы будут осуществляться в ниже указанные дни (то есть, через день): 22, 24, 26, 28 и 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 августа.

Кыргыз Темир Жолу напоминает, что железно-дорожные пассажирские рейсы Бишкек-Балыкчы с 18 июля осуществляются ежедневно.


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URL: https://www.vb.kg/420645
Теги:
Кыргыз темир жолу, Иссык-Куль, Лето, поезд
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