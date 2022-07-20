C 22 июля на Иссык-Куль можно будет доехать в модернизированном люкс вагоне

С 22 июля в пассажирский поезд внутриреспубликанского сообщения Бишкек-2-Балыкчы включается модернизированный люкс вагон. Об этом сообщила пресс-служба Кыргыз Темир Жолу.
В вагоне установлены новые элементы ходовых частей и автотормозов, имеются панорамные окна, широкоформатные телевизоры, аудио стереосистема, точки зарядки телефонов и ноутбуков, кулер с охлажденной водой, холодильник, а также кондиционер. Всего в новом люкс вагоне 51 посадочное место.
Независимо от станции посадки и высадки пассажира по маршруту данного поезда:
Рейсы Бишкек-2-Балыкчы с люкс вагоном будут осуществляться с 22 июля по 31 августа текущего года.
Рейсы будут осуществляться в ниже указанные дни (то есть, через день): 22, 24, 26, 28 и 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 августа.
Кыргыз Темир Жолу напоминает, что железно-дорожные пассажирские рейсы Бишкек-Балыкчы с 18 июля осуществляются ежедневно.