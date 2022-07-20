21 июля не будет воды в жилмассивах Алтын-Ордо и Полицейский город

21 июля будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы Алтын-Ордо и Полицейский город. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Водоснабжение временно будет приостановлено с 9 часов до 21 часа.

Отключение воды связано с тем, что на водозаборе "Контррезервуары" будут проводиться ремонтно-профилактические работы. Это вынужденная мера по подготовке к работе в сезонных условиях всех систем жизнеобеспечения.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" просит горожан своевременно запастись питьевой водой и приносит свои извинения за доставленные неудобства.