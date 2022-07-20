Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 86.60 - 87.60

21 июля не будет воды в жилмассивах Алтын-Ордо и Полицейский город

137  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 июля будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы Алтын-Ордо и Полицейский город. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Водоснабжение временно будет приостановлено с 9 часов до 21 часа.

Отключение воды связано с тем, что на водозаборе "Контррезервуары" будут проводиться ремонтно-профилактические работы. Это вынужденная мера по подготовке к работе в сезонных условиях всех систем жизнеобеспечения.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" просит горожан своевременно запастись питьевой водой и приносит свои извинения за доставленные неудобства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420670
Теги:
Бишкек, отключение воды, Бишкекводоканал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  