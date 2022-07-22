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На Иссык-Куле милиционер спаc брошенных щенят и нашел им новый дом (видео)

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- Анастасия Карелина
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Вчера, 21 июля, во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в селе Сары-Ой начальник ООБДД по ОВД Иссык-Кульского района Нурбек Абдрахманов спас брошенных на жаре, истощенных щенят и нашел им новых хозяев. Об этом сообщило УВД Иссык-Кульской области.

К Нурбеку Абдрахманову обратились прохожие. Люди рассказали, что видели у дороги коробку, в которой находятся шесть щенят. Нурбек добрался в указанное людьми место и действительно обнаружил там бумажную коробку с пищащими пушистыми малышами, измученными от невыносимой жары и жажды.

Неравнодушный милиционер поместил коробку с животными в свою служебную машину и стал искать в селе людей, которые бы приютили щенков у себя. Долго искать не пришлось. Одна из семей с радостью приняла найденышей.


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URL: https://www.vb.kg/420725
Теги:
Иссык-Кульская область, собаки, животные, УВД
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