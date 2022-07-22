"Молчи русская!". В РОВД не нашли в избиении женщины состава преступления

В редакцию vb.kg обратилась 30-летняя женщина, которая по какой-то причине отказалась показать свое лицо и публично назвать свое имя. По ее словам, 29 мая 2022 года без причины жестоко избили в столичной маршрутке. При этом, как она утверждает, следователь Первомайского РОВД потворствует безнаказанности преступления.

"Они безосновательно устроили мое избиение на глазах 3-летнего сына, который получил психологическую травму. Он до сих пор плачет, когда вспоминает произошедшее и спрашивает: "Мама. почему тебя бил дядя?". Но ответить на этот вопрос сына я не могу, так как, грубо поправ все законы чести и справедливости, следователь Первомайского РОВД с согласия своего начальника - отказал мне в возбуждении уголовного дела! Причем не дожидаясь результатов судмедэкспертизы, а во-вторых, не ознакомил меня с результатами судмедэспертизы", - рассказала пострадавшая.

У нее на руках документы, в которых указывается, что она получила перелом носа со смещением и сотрясение мозга.

"Как такое может не являться основанием для возбуждения уголовного дела? То есть у нас в Кыргызстане перелом носа и сотрясение - не преступление? Или мне отказали по национальному признаку? Просто спустили все на тормозах? Понимая, что нас некому защищать? Что заставило следователя "закрыть глаза" на избиение? А как же справедливость, закон? Я такая же гражданка Кыргызстана. Мы подали жалобу в прокуратуру на действия следователя", - говорит с возмущением пострадавшая.

Кроме этого, по ее словам, в этом деле есть и признаки межнациональной розни, на которую следователь опять же закрыл глаза.

"После того, как он меня ударил, он закричал: "Молчи, русская! Езжай в свою Россию", - сказала она.

От редакции: Мы обратились за консультацией в правовой фонд, который оказывает содействие российским соотечественникам в правовой защите, где нам пояснили, какие статьи закона были нарушены следователем:

"Конечно, отказ неправомерный. Множество нарушений. Воспользовались тем, что не хотят поднимать шума, делают все по-закону. И что мы видим? Как правило факты по разжиганию межнациональной розни стараются опустить. Считается их сложно доказать. Как и в этом случае. Но сам факт избиения, нападения должен быть изучен и нападавшие должны понести наказание. И надо привлечь общественное внимание к этой ситуации: одна женщина- пострадавшая как мы видим уже не справляется с защитой своих прав, защитой прав ребенка. Ей надо помочь всем миром, чтобы впредь такого не было. Она имеет полное право защищать свои права.

А если смотреть в частности, то следователь должен был ознакомить заявительницу с результатами экспертизы. Статья 195 "Предъявление обвиняемому, потерпевшему и свидетелю заключения эксперта".

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение до окончания досудебного производства предъявляется объявляемому, потерпевшему, а также свидетелю, подвергнутому экспертизе, которые вправе давать свои объяснения и заявлять возражения по выводам экспертизы. В случае удовлетворения или отклонения такого ходатайства следователь выносит соответствующее постановление, которое вручается под расписку объявляется лицу, заявившему ходатайство.

Об ознакомлении с заключением эксперта составляется протокол, в котором отражается сделанные заявления или возражения.

Правила настоящей статьи применяются и в случаях, когда экспертиза была произведена до привлечения лица в качестве обвиняемого или признания потерпевшим.

То есть если это был отказ, то он протокольно обязан был ее ознакомить. Нужно писать жалобу на действия следователя в прокуратуру и одним из оснований будет, что он не ознакомил, что и было сделано".

Наша редакция обратилась за консультацией и к другим экспертам в области права, и нам также пояснили, что важно, чтобы потерпевшая не молчала, а продолжила отстаивать свои права, и чтобы сам факт получил общественный резонанс. Мы надеемся, что наша публикация заставит обратить внимание на этот вопиющий факт.

Редакция vb.kg для объективности готова выслушать и вторую сторону конфликта.