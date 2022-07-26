"Я люблю тебя до слез!". Певец Данияр из Оша покорил российских зрителей

В последнее время немало кыргызстанцев прославляют нашу страну зарубежем, один из которых теперь уже известный певец Данияр Жаныбеков из Оша. Напомним, он принял участие в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" (телеэфир Ресторанные песни) и покорил российских зрителей. Его выступление быстро распространилось в соцсетях. Данияр поделился с нашим изданием vb.kg своими планами и немного рассказал о себе.

Певец родился в Алайском районе Ошской области, вырос в Джалал-Абаде. В 7 лет потерял отца, который был одним из ликвидаторов аварии чернобыльской катастрофы.

Помимо Данияра в семье есть две сестры. В настоящее время наш герой вместе с супругой воспитывают 4 детей. С детства он принимал участие в различных музыкальных конкурсах, занимал призовые места. Поступил на филологический факультет, окончив первый курс Данияр по приглашению своего дяди, который также занимается музыкой, отправился в Россию, где пел в ресторанах Екатеринбурга. Сейчас Данияр работает в управлении культуры Оша, а также выступает в ресторанах и поет на торжественных мероприятиях.

Музыка у нас в крови

Родители пели в хоре в Алайском районе. Отец пел басом, мама пела сопрано. Переехав в Джалал-Абад, забросили музыку. Папа отлично играл на гитаре. Мама всю жизнь проработала в "Кыргызтелекоме". Старшая сестра художник, вторая сестра бухгалтер и она уже много лет живет в Москве.

Видео, которое взорвало соцсети

9 июня этого года прошли съемки популярной телевизионной передачи "Привет Андрей" на телеканале РТР. За 10 дней до участия мне позвонила, шеф-редактор Лариса и пригласила стать участником телепроекта. Приглашающая сторона оплатила все расходы.

Мечты сбываются

До участия в программе у меня была мечта принять участие в российских музыкальных передачах. Так сбылась моя мечта. Во время съемок иеня пригласили на другую российскую музыкальную передачу. Наверное, съемки состоятся в сентябре. Если Всевышний, дает шанс им нужно пользоваться.

Через музыку прославил страну

В Оше многие знают меня. После участия в программе "Привет Андрей" стали узнавать и в других регионах страны. Когда объявили в телеэфире, что я гость из Киргизии, была невероятная гордость, что я внес через музыку свою маленькую лепту в популяризацию нашей страны.

Звездный дуэт

Если бы у меня возможность спеть в дуэте с российскими звездами, хотел бы это сделать с Григорием Лепсом, Алексеем Чумаковым, Филиппом Киркоровым, Александром Серовым.

Хочу получить музыкальное образование

В этом году планирую поступить и получить диплом, хотя знаю, как нужно правильно петь. Я работал с очень хорошими российскими исполнителями, которые помогли мне в становлении как музыканта. Именно у них я многому научился. Поступлю на очное отделение, днем буду учиться, вечером выступать перед публикой.

Готов делиться своими знаниями

Я бесконечно рад, что моя жизнь связана с музыкой, через нее можно выплеснуть все эмоции, готов делиться своим знанием и опытом с начинающими исполнителями. Сейчас у меня есть 2 подопечных, с которыми я работаю.

Я пока не готов бросать музыку

Ближе к 50-ти мог бы заниматься преподаванием или продюсерством. Если я сейчас буду заниматься вышеуказанным, то времени на развитие своего творчества не останется. Я пока не готов бросать музыку.

Специально для наших читателей Данияр поет песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез".