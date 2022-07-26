Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 83.00 - 84.00

"Я люблю тебя до слез!". Певец Данияр из Оша покорил российских зрителей

745  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последнее время немало кыргызстанцев прославляют нашу страну зарубежем, один из которых теперь уже известный певец Данияр Жаныбеков из Оша. Напомним, он принял участие в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" (телеэфир Ресторанные песни) и покорил российских зрителей. Его выступление быстро распространилось в соцсетях. Данияр поделился с нашим изданием vb.kg своими планами и немного рассказал о себе.

Певец родился в Алайском районе Ошской области, вырос в Джалал-Абаде. В 7 лет потерял отца, который был одним из ликвидаторов аварии чернобыльской катастрофы.

Помимо Данияра в семье есть две сестры. В настоящее время наш герой вместе с супругой воспитывают 4 детей. С детства он принимал участие в различных музыкальных конкурсах, занимал призовые места. Поступил на филологический факультет, окончив первый курс Данияр по приглашению своего дяди, который также занимается музыкой, отправился в Россию, где пел в ресторанах Екатеринбурга. Сейчас Данияр работает в управлении культуры Оша, а также выступает в ресторанах и поет на торжественных мероприятиях.

Музыка у нас в крови

Родители пели в хоре в Алайском районе. Отец пел басом, мама пела сопрано. Переехав в Джалал-Абад, забросили музыку. Папа отлично играл на гитаре. Мама всю жизнь проработала в "Кыргызтелекоме". Старшая сестра художник, вторая сестра бухгалтер и она уже много лет живет в Москве.

Видео, которое взорвало соцсети

9 июня этого года прошли съемки популярной телевизионной передачи "Привет Андрей" на телеканале РТР. За 10 дней до участия мне позвонила, шеф-редактор Лариса и пригласила стать участником телепроекта. Приглашающая сторона оплатила все расходы.

Мечты сбываются

До участия в программе у меня была мечта принять участие в российских музыкальных передачах. Так сбылась моя мечта. Во время съемок иеня пригласили на другую российскую музыкальную передачу. Наверное, съемки состоятся в сентябре. Если Всевышний, дает шанс им нужно пользоваться.

Через музыку прославил страну

В Оше многие знают меня. После участия в программе "Привет Андрей" стали узнавать и в других регионах страны. Когда объявили в телеэфире, что я гость из Киргизии, была невероятная гордость, что я внес через музыку свою маленькую лепту в популяризацию нашей страны.

Звездный дуэт

Если бы у меня возможность спеть в дуэте с российскими звездами, хотел бы это сделать с Григорием Лепсом, Алексеем Чумаковым, Филиппом Киркоровым, Александром Серовым.

Хочу получить музыкальное образование

В этом году планирую поступить и получить диплом, хотя знаю, как нужно правильно петь. Я работал с очень хорошими российскими исполнителями, которые помогли мне в становлении как музыканта. Именно у них я многому научился. Поступлю на очное отделение, днем буду учиться, вечером выступать перед публикой.

Готов делиться своими знаниями

Я бесконечно рад, что моя жизнь связана с музыкой, через нее можно выплеснуть все эмоции, готов делиться своим знанием и опытом с начинающими исполнителями. Сейчас у меня есть 2 подопечных, с которыми я работаю.

Я пока не готов бросать музыку

Ближе к 50-ти мог бы заниматься преподаванием или продюсерством. Если я сейчас буду заниматься вышеуказанным, то времени на развитие своего творчества не останется. Я пока не готов бросать музыку.

Специально для наших читателей Данияр поет песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420813
Теги:
музыка, Ош, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  