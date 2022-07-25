Муниципалитет Этимесут построил детский сад в городе Нарын

В рамках побратимских отношений между муниципалитетом Этимесут (один из городов столицы Анкары Турецкой Республики) и Мэрией города Нарын, 23 июля 2022 года с участием Главы муниципалитета Этимесгут Господином Энвер Демирель и членов местного самоуправления, состоялось открытие детского сада, строительство которого взял на себя муниципалитет Этимесгут. Об этом сообщает посольство Турции в Кыргызстане.

По ее данным, в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган, полномочный представитель президента КР в Нарынской области Алтынбек Эргешов, Мэр города Нарын Канболат Тутуев, а также члены городского кенеша и жители Нарына.

На строительство детского сада, рассчитанного на 100 детей, было выделено 650 тысяч долларов.

Для детского сада власти Нарына выделили участок в 1 696 квадратных метров.

Детский сад будет носить имя основателя Турецкой Республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк.