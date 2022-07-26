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Балбак Тулобаев про баню: На своем Иссык-Куле я буду отдыхать, как хочу

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Депутат ЖК Балбак Тулобаев на своей странице в соцсети прокомментировал видео, в котором он выходит из бани, расположенной прямо на пирсе у озера.

По его словам, есть более важные проблемы, чем его купание в бане.

"Чем меня обсуждать, может будем думать о проблемах народа. Давайте работать", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что отдыхает на своем озере.

"Я не за границей отдыхал, а на своем Иссык-Куле. На своей земле, на своем Иссык-Куле я буду отдыхать, как хочу", - добавил он.

Напомним, в соцсетях распространилось видео, как депутат Балбак Тулобаев выходит из бани, расположенной прямо на пирсе, хотя в 2018 году был введен запрет на бани у побережья озера. Тогда же прокуратура сообщала, что все бани и парилки на пирсах Иссык-Куля демонтировали.


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URL: https://www.vb.kg/420851
Теги:
Иссык-Куль, Балбак Тулобаев
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