Балбак Тулобаев про баню: На своем Иссык-Куле я буду отдыхать, как хочу

Депутат ЖК Балбак Тулобаев на своей странице в соцсети прокомментировал видео, в котором он выходит из бани, расположенной прямо на пирсе у озера.

По его словам, есть более важные проблемы, чем его купание в бане.

"Чем меня обсуждать, может будем думать о проблемах народа. Давайте работать", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что отдыхает на своем озере.

"Я не за границей отдыхал, а на своем Иссык-Куле. На своей земле, на своем Иссык-Куле я буду отдыхать, как хочу", - добавил он.

Напомним, в соцсетях распространилось видео, как депутат Балбак Тулобаев выходит из бани, расположенной прямо на пирсе, хотя в 2018 году был введен запрет на бани у побережья озера. Тогда же прокуратура сообщала, что все бани и парилки на пирсах Иссык-Куля демонтировали.