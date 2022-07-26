Пресс-секретарь ГУ "Кадастр": Сбора денег с сотрудников нет и не было

Пресс-секретарь ГУ "Кадастр" Алена Хоменко на своей странице в соцсети прокомментировала информацию в СМИ, что с поличным задержан руководитель ГУ "Кадастр" Эрнест Сулайманбеков.

"В статье сообщается, что руководство указанного государственного органа наладило устойчивую коррупционную схему поборов денежных средств у подчиненных. В ходе расследования уголовного дела был задокументирован факт очередного незаконного удержания с заработной платы у работников ГУ "Кадастр" по 3-6 тысяч сомов под предлогом передачи проверяющим органам.

Как пресс-секретарь ГУ "Кадастр" сообщаю, что данная информация недостоверна и не соответствует действительности.

Никакой коррупционной устойчивой схемы сбора денег с сотрудников нет и не было.

Ситуация была такова: все сотрудники Кадастра запланировали поезду на Иссык-Куль и всем сообщили, что отдых оплачивает Профсоюз организации, но необходимо дополнительно собрать деньги, чтобы доплатить и отдохнуть в хорошем пансионате. Все согласились. И все скинулись. Все отдохнули и приехали обратно. Позже стало известно, что в ГКНБ поступило заявление о том, что деньги собирались для того чтобы закрыть дело с проверяющим органом. Это было сделано двумя сотрудниками, имеющим личную неприязнь к руководителю Эрнесту Сулайманбекову.

Вчера на допрос в ГКНБ были вызваны около 15 человек, которые дали показания против Сулайманбекова. Но у нас в коллективе работает 81 человек, почему не вызывают и не допрашивают их всех??? Почему следователь, ведущий дело, нарушает правила следствия???

Никаких задержаний с поличным не было.

Вчера Сулайманбеков был вызван на допрос как свидетель, но позже его задержали, предъявив необоснованные обвинения.

Но правда будет доказана. Ведётся следствие. И пока рано о чем-то говорить", - написала она.