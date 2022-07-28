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В КР на поля для орошения подано уже 92% воды из планового объема

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- Светлана Лаптева
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Начальник управления водных ресурсов СВР Минсельхоза КР Акылбек Сулайманов рассказал vb.kg о планах и фактической водоподаче поливной воды на орошение полей.

"На 26 июля 2022 года всего по hеспублике при плане 3706,9 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 3428,2 млн.м3, или 92 %, Поданной водой при плане 2437,3 тыс. га фактически полито 2194,2 тыс.га или 90 %, Из фактически политых 2194,2 тыс.га полито ранне-весенним поливом 241,0 тыс.га, первым поливом 954,0 тыс.га, вторым и более поливами 999,2 тыс.га.

По Баткенской области при плане 344,3 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 322,9 млн.м3, или 94%, Поданной водой при плане 236,9 тыс. га фактически полито 217,1 тыс.га или 92%. Из фактически политых 217,1 тыс.га полито ранне-весенним поливом 51,1 тыс.га, первым поливом 58,0 тыс.га, вторым и более поливами 108,0 тыс.га.

По Ошской области при плане 716,31 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 570,4 млн.м3, или 80 Поданной водой при плане 485,7 тыс. га фактически полито 388,7 тыс.га или 80%, Из фактически политых 388,7 тыс.га полито ранне-весенним поливом 28,5 тыс.га, первым поливом 126,8 тыс.га, вторым и более поливами 233,4 тыс.га.

По Джалал-Абадской области при плане 556,2 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 530,9 млн.м3, или 95 %, Поданной водой при плане 357,3 тыс. га фактически полито 338,3 тыс.га или 95%, Из фактически политых 338,3 тыс.га полито ранне-весенним поливом 33,3 тыс.га, первым поливом 125,0 тыс.га, вторым и более поливами 180,0 тыс.га.

По Иссык-Кульской области при плане 326,9 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 324,8 млн.м3, или 99%, Поданной водой при плане 229,0 тыс. га фактически полито 223,8 тыс.га или 98%, что по сравнению с предыдущим 2021 годом полито больше на 8,0 тыс. га.

Из фактически политых 223,8 тыс.га полито ранне-весенним поливом 35,5 тыс.га, первым поливом 138,2 тыс.га, вторым и более поливами 50,1 тыс.га.

По Нарынской области при плане 409,2 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 362,8 млн.м3, или 89 %, Поданной водой при плане 237,2 тыс. га фактически полито 189,5 тыс.га или 80%, Из фактически политых 189,5 тыс.га полито ранне-весенним поливом 31,7 тыс.га, первым поливом 114,3 тыс.га, вторым и более поливами 43,5 тыс.га.

По Чуйской области при плане 932,3 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 898,6 млн.м3, или 96 Поданной водой при плане 667,7 тыс. га фактически полито 627,1 тыс.га или 94%, Из фактически политых 627,1 тыс.га полито ранне-весенним поливом 43,1 тыс.га, первым поливом 280,8 тыс.га, вторым и более поливами 303,1 тыс.га.

По Таласской области при плане 421,7 млн.м3 фактическая водоподача на орошение составила 417,8 млн.м3, или 99%, что по сравнению с предыдущим 2021 годом подано воды больше на 2,1 млн. м3. Поданной водой при плане 223,5 тыс. га фактически полито 209,7 тыс.га или 94 %, Из фактически политых 209,7 тыс.га полито ранне-весенним поливом 17,8 тыс.га, первым поливом 110,9 тыс.га, вторым и более поливами 81,0 тыс.га."


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URL: https://www.vb.kg/420896
Теги:
Кыргызстан, полив
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