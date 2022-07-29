Цифровизация в Кыргызстане превратилась в кромешный ад для граждан

Какая же замечательная вещь цифровизация! Нажал кнопочку на компьютере или в смартфоне - вуаля! - и паспорт можно заказать, и налоговые отчеты сдать, и ребенка в школу и детский сад записать.

Где–то, несомненно, может быть, так и происходит. В нашей же республике цифровизация превратилась в кромешный ад для граждан. Забитые под завязку ЦОНы, обвалы систем, постоянно выскакивающие баги - это на языке программистов ошибки в кодах программ. Как результат - обозленные клиенты, которым уже плевать на эту "цифру", им бы хоть по бумажкам, но получить какой–то результат.

Почему же так происходит? Как случилось, что в Кыргызстане, который так гордится своими талантливыми айтишниками, не нашлось тех, кто сделает процесс цифровизации работающим?

Вот несколько примеров того, как проседает широко рекламируемый процесс.

Самая горячая сейчас тема - электронная запись в школу. Проект этот запущен в 2019 году, но до сих пор работает из рук вон плохо. За четыре года разработчики так и не смогли устранить проблемы. Во–первых, система не справляется с наплывом желающих зарегистрировать своих деток в первый класс. Постоянно вылетает, не находит данных детей, не может установить их родство с родителями, которые пытаются внести данные, и т.д. Еще один неприятный момент - система отказывается регистрировать детей, которым уже исполнилось 8 лет. Хотя причин, почему ребенок этого возраста идет в первый класс, может быть множество, в том числе болезни.

Принято вынужденное решение создать в августе комиссию, которая вручную будет разбирать сотни случаев, когда родители не смогли справиться с электронкой и зарегистрировать детей. Вице–мэр Бишкека Виктория Мозгачева заверила, что ни один ребенок не останется без своей парты в первом классе.

Другая проблема - система электронной подписи. В марте этого года Минцифрового развития гордо заявило, что электронную подпись теперь можно получить бесплатно в любом ЦОНе.

"Использование электронной подписи позволяет идентифицировать получателей услуг, защищать информацию, передаваемую в онлайн–режиме, подтверждать подлинность документов, давать возможность пользоваться электронными услугами государственных органов. Электронная подпись имеет такое же юридически важное значение, как и собственноручная подпись, - вот какая отличная это штука.

Только в очередной раз что–то пошло не так, и бесплатная подпись от государства не работает. Выяснилось, что в течение прошедшего месяца "Инфоком" - структурное подразделение МЦР, без уведомления государственных органов поменял программную часть, касающуюся информационных подписей. Теперь никто из налогоплательщиков и других пользователей государственных услуг, получивших цифровую подпись в ЦОНах, не может сдать отчеты, выставить счета–фактуры, сделать любые другие манипуляции в коммуникации с госорганами.

И это при том, что многие из этих манипуляций сейчас являются обязательными! Те же отчеты в налоговые органы сдаются только в электронном виде с января 2022 года.

И только на днях "Инфоком" опубликовал новый регламент по работе со своей программной частью. Для тех, кто далек от информационных технологий, поясним: "Инфоком" удосужился рассказать, какие коды нужно вписывать в программные блоки, на какие ссылки переходить и т.д., чтобы электронные подписи граждан, компаний работали.

Также бухгалтера жалуются, что с бесплатной инфокомовской подписью работать совершенно невозможно - постоянно обновляются коды доступа и программа слетает. Заполнить и сдать в налоговую отчет могут только либо очень быстрые пользователи, либо волшебники.

Но есть один забавный нюанс. Когда клиентам так и не удается использовать цифровые подписи, которые бесплатно в рамках госуслуг предоставляет "Инфоком" через ЦОНы, они вынуждены покупать у частных компаний флешку все с той же цифровой подписью. Только теперь уже за деньги все работает отлично. Вот и становится понятным, это делается для чего, лишь бы заставить клиентов платить.

Так зачем же было пудрить людям мозги и заявлять о бесплатности услуг? На что пошли миллионы долларов, выделенных на цифровизацию? На оплату раздутых штатов? Пиар–кампании по защите то одного, то другого руководителя ведомства и "Инфокома"?

Понимает ли главный цифровизатор страны Талантбек Иманов, что вверенное ему ведомство не выполняет свой функционал?

Изначально назначение Иманова на пост главы Министерства цифрового развития вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Представители IT–сектора Иманова как специалиста не знали, а с завода "Дастан", который тот ранее возглавлял, поступали неутешительные сигналы - и спецов уволили, и обороты упали.

Тем более господин Иманов ни разу не айтишник, к цифровизации имеет такое же отношение, как и большинство граждан республики - никакого. Тогда почему именно ему поручили возглавить столь специализированное ведомство, руководство которым требует определенных знаний, неизвестно.

Видимо, и его замы, которые правда имеют определенный опыт в автоматизации систем, не могут изменить ситуацию. Может, уже обратиться к настоящим специалистам и сделать цифровизацию не очередной сказкой, а доступной реальностью.

P.S. А еще Талантбек Иманов обещает охватить Кыргызстан спутниковым Интернетом от компании Илона Маска. Даже как–то жаль этого гения современных технологий. Как бы мы и ему все его системы не завалили...

Автор: Александр Гольд